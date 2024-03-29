Halkalı'da korkutan fabrika yangını: Ekipler olay yerinde
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi'ndeki tekstil fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Halkalı Merkez Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Dereboyu Caddesi'nde bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın korku ve paniğe neden oldu.
Ekipler olay yerine sevk edildi.
Yangını söndürmek için yapılan çalışmalar sürüyor.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı