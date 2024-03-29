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Haberler > Gündem > Halkalı'da korkutan fabrika yangını: Ekipler olay yerinde

Halkalı'da korkutan fabrika yangını: Ekipler olay yerinde

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi'ndeki tekstil fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Halkalı Merkez Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Dereboyu Caddesi'nde bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın korku ve paniğe neden oldu.

Ekipler olay yerine sevk edildi. 

Yangını söndürmek için yapılan çalışmalar sürüyor. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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