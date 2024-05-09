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Halkanın son ismi Umut Ayaz oldu! Adamları ile birlikte yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Güvenlik güçlerimizin çetelerle mücadelesi devam etti. Halkanın son ismi ise Umut Ayaz oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonlara ilişkin detayları paylaştı. Hepsi birden yakalandı, işte görüntüler...

Emniyet birimlerimizin çetelerle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Peş peşe çökertilen organize suç örgütlerine her geçen gün yenileri ekleniyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son operasyona ilişkin bilgilendirmede bulundu. Yerlikaya, Antalya merkezli 2 ilde düzenlenen Mahzen-41 operasyonlarında Umut Ayaz'ın başında bulunduğu organize suç örgütünün çökertildiğini ve elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüphelinin yakalandığını açıkladı. 

Halkanın son ismi Umut Aymaz oldu! Adamları ile birlikte yakalandı - 1. Resim

İŞLEMEDİKLERİ SUÇ KALMADI!

Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Antalya ve Çanakkale'de 11 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda; tefecilik, silahla nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarına karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Bölgede bulunan işletmelerden zorla para isteyerek işletmelere çökmeye çalıştıkları ve para vermek istemeyen işletmelere silahlı saldırıda bulundukları, ekonomik durumu iyi olan vatandaşları tuzağa düşürerek, silahlı tehdit yoluyla rızaları dışında hesaplarından, kendi hesaplarına yüklü miktarda para aktardıkları ve zorla senet imzalattıkları, baskı, cebir ve şiddet yoluyla mağdurları korkutarak şikayetlerinden vazgeçirdikleri ve bölgede uyuşturucu madde ticareti yaparak haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Halkanın son ismi Umut Aymaz oldu! Adamları ile birlikte yakalandı - 2. Resim

UMUT AYAZ ADAMLARI İLE BİRLİKTE YAKALANDI

Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalanırken adreslerde bulunan ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda senet ve Türk Lirası'na el konuldu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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