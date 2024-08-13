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Haluk Levent duyurdu! Kocası tarafından katledilen Serpil Gül'ün avukatlığını Ahbaplar yapacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haluk Levent duyurdu! Kocası tarafından katledilen Serpil Gül&#039;ün avukatlığını Ahbaplar yapacak

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da boşanma aşamasında olduğu adam tarafından sokak ortasında 3 kurşunla öldürülen Serpil Gül'ün ailesi harekete geçti. Acılı aile sanatçı Haluk Levent'e ulaşırken ünlü sanatçı son gelişmeyi duyurdu.

Haluk Levent duyurdu! Kocası tarafından katledilen Serpil Gül'ün avukatlığını Ahbaplar yapacak - 1. Resim

Geçtiğimiz cumartesi günü Arnavutköy Taşoluk Mahallesi’nde 13.45 sıralarında kan donduran bir cinayet meydana geldi. Serpil Gül, sokak ortasında boşanma aşamasında olduğu eşi Harun Gül tarafından katledildi. 3 çocuk öksüz kalırken, sanatçı Haluk Levent davaya ilişkin önemli gelişmeyi duyurdu.

Haluk Levent duyurdu! Kocası tarafından katledilen Serpil Gül'ün avukatlığını Ahbaplar yapacak - 2. Resim

SOKAK ORTASINDA KARISINI ÖLDÜRDÜ

2 yıldır boşanma aşamasında olan Serpil Gül (35) ile Harun Gül (40) cumartesi günü 2 çocuğundan birisinin sünnet töreni için bir araya geldiler. İkili arasında bu sabah ise ‘çocuklara sen bak’ meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası Harun Gül, yanındaki silahla birlikte eşi Serpil Gül’ü sokakta kovaladı. Gül, sokak ortasında yere düşünce Harun Gül tarafından başından 3 el silahla vurularak öldürüldü.

Haluk Levent duyurdu! Kocası tarafından katledilen Serpil Gül'ün avukatlığını Ahbaplar yapacak - 3. Resim

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA BAŞINDA BEKLEDİ

Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans geldi. İddiaya göre ambulansın sokağa girmesine izin vermeyen Harun Gül, öldürdüğü eşinin başında bekledi. Olay yerine polis ekiplerinin araç megafonu ile çağrı yaptığı Harun Gül polise silahıyla birlikte teslim oldu.

Haluk Levent duyurdu! Kocası tarafından katledilen Serpil Gül'ün avukatlığını Ahbaplar yapacak - 4. Resim

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Yaşanan dehşet dolu anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde Harun Gül’ün Serpil Gül’ü silahla kovalaması, vatandaşların ‘dur yapma’ uyarılarına rağmen yere düşen kadına silahla art arda ateş etmesi yer aldı. Görüntülerin devamında ise Harun Gül’ün yere yatırıldıktan sonra polisin teslim alması ve vatandaşların dövdüğü anlar da görüldü.

Haluk Levent duyurdu! Kocası tarafından katledilen Serpil Gül'ün avukatlığını Ahbaplar yapacak - 5. Resim

HALUK LEVENT DEVREYE GİRDİ

Korkunç olayla ilgili gelişmeler takip edilirken, Haluk Levent katledilen kadının ailesine yardım edeceklerini belirtip "Boşanma arifesinde olduğu kocası tarafından katledilen 3 çocuk annesi Serpil Gül’ün ailesi bize ulaştı. (Aile bakanlığı 3 çocuğu koruma altına almış)
Rahmetli Serpilin avukatlığını Ahbaplar yapacak. Şiddet mağduru tüm kadınlarımızın ve ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Haluk Levent duyurdu! Kocası tarafından katledilen Serpil Gül'ün avukatlığını Ahbaplar yapacak - 6. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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