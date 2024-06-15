Hasan Topaloğlu: Gazze'de bu yıl mezun yok 

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türk girişimciler tarafından 2004'te kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nden mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi. Törende bir konuşma yapan Saraybosna Eğitim Geliştirme Vakfı Başkanı Hasan Topaloğlu, "Ne hazindir ki Gazze'de bu yıl mezun yok. Elbette herkese bu acıyı yaşatanlar da yok olacaklardır." dedi.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde eğitimlerini tamamlayan 16 ayrı ülkeden 218 öğrenci için üniversite kampüsünde mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Törene Bosna Hersek Devlet Parlamentosu başkanı Kemal Ademovç, Saraybosna Kanton İçişleri Bakanı Admir Katica, Zenitsa Kantonu Ekonomi Bakanı Samir Sibonjiç, Türkiye Bosna-Hersek Büyükelçisi Sıddık Babür Girgin, AK Pati İstanbul milletvekili Nurettin Alan ,Türkiye ve Bosna’dan bir çok misafir ve öğrenci velileri katıldı.

"YENİ YATIRIMLARLA MERKEZLERİMİZİ GELİŞTİRMEYE GAYRET EDİYORUZ"

Törende bir konuşma yapan Saraybosna Eğitim Geliştirme Vakfı (Sedef) Başkanı Hasan Topaloğlu; 2015 yılında Viyana‘da bulunan Akredite kuruluşunun üniversiteyi batı Balkanların en iyi üniversitesi seçmesi bir gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu vurgulayarak “Sürekli yeni yatırımlarla hem araştırma merkezlerimizi hem de fiziki mekanlarımızı geliştirmeye gayret ediyoruz” dedi.

Hasan Topaloğlu ayrıca Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu’nun imzalamış olduğu sağlık bilimleri fakültesi açılması iznini veren kararı duyurarak hayırlı olması temennisinde bulundu.

İLİM MESAJI VERDİ

“Eğitim kurumu olarak hep birlikte yaptığımız bütün işleri üç kelime ile anlatmak istiyorum” diyerek sözlerini sürdüren Topaloğlu;

“İlim, irfan ve insan... İlim okumaktır. İlim öğrenmektir. İlim araştırmaktır. İlim deney yapmaktır. Biz bunların hepsini öğrencilerimize vermeye çalıştık. İrfan anlamaktır, irfan sezmektir. İrfan hakikate erişmek yolunda olmaktır. Hedefimiz; ilmiyle irfanıyla dünyada iyiyi hakim kılmaya çalışan insandır. Yani kendini bilen insandır. Hani şöyle demişti Yunus Emre 'ilim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır' 16 farklı ülkeden öğrencilerimiz ile iyiliğin güzelliğin ve barışın dünyaya yayılmasına katkı sunmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

"BU YIL GAZZE'DE MEZUN YOK"

Bu yıl Gazze’deki Üniversitelerden hiç bir öğrencinin mezun olamadığına dikkat çeken Topaloğlu "Ne hazindir ki Gazze'de bu yıl mezun yok. Elbette herkese bu acıyı yaşatanlar da yok olacaklardır. İlim ve irfan birlikte olunca iyilik ve güzelliğin inşası mümkün olmaktadır. Ancak bir zalimin elindeki ilim, ölüm olmakta gözyaşı olmakta bu günkü Gazze’de olduğu gibi zulüm olmaktadır. Kötülerin egemen olmaya çalıştığı bir dünyada umudumuz diridir. İnadına iyilik. İnadına insanlık . İnadına irfanla yoğurulmuş ilim sahibi insan diyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

Tören sonunda Vakıf başkanı Hasan Topaloğlu Üniversite birincisi kuzey Makedonyalı Florina Abazi’ye birincilik ödülünü takdim etti.