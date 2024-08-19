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Hatay'da acı olay! 25 yaşındaki İbrahim arkadaşlarının gözü önünde can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hatay&#039;da acı olay! 25 yaşındaki İbrahim arkadaşlarının gözü önünde can verdi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

 Hatay'ın Altınözü ilçesinde serinlenmek için gölete giren 25 yaşındaki genç, boğularak hayatını kaybetti.

Olay Altınözü ilçesinde bulunan Zikir Göleti'nde yaşandı. 25 yaşındaki İbrahim Tabanca arkadaşları ile eğlenmek istedi. 

Hatay'da acı olay! 25 yaşındaki İbrahim arkadaşlarının gözü önünde can verdi - 1. Resim

Sıcaktan bunalan gençler serinlemek için de gölete girmeyi tercih etti. 

Hatay'da acı olay! 25 yaşındaki İbrahim arkadaşlarının gözü önünde can verdi - 2. Resim

Suya yüksek bir yerden atlayan İbrahim Tabanca bir daha çıkamayınca arkadaşları paniğe kapıldı. 

Hatay'da acı olay! 25 yaşındaki İbrahim arkadaşlarının gözü önünde can verdi - 3. Resim

Durum hemen yetkililere bildirildi, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlarında katıldığı arama çalışmalarında talihsiz gencin cansız bedeni bulundu.

Hatay'da acı olay! 25 yaşındaki İbrahim arkadaşlarının gözü önünde can verdi - 4. Resim

Tabanca'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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