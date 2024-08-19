Hatay'da acı olay! 25 yaşındaki İbrahim arkadaşlarının gözü önünde can verdi

Hatay'ın Altınözü ilçesinde serinlenmek için gölete giren 25 yaşındaki genç, boğularak hayatını kaybetti.

Olay Altınözü ilçesinde bulunan Zikir Göleti'nde yaşandı. 25 yaşındaki İbrahim Tabanca arkadaşları ile eğlenmek istedi.

Sıcaktan bunalan gençler serinlemek için de gölete girmeyi tercih etti.

Suya yüksek bir yerden atlayan İbrahim Tabanca bir daha çıkamayınca arkadaşları paniğe kapıldı.

Durum hemen yetkililere bildirildi, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlarında katıldığı arama çalışmalarında talihsiz gencin cansız bedeni bulundu.

Tabanca'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.