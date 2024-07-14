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Hatay'da deprem oldu! AFAD son dakika olarak duyurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hatay&#039;da deprem oldu! AFAD son dakika olarak duyurdu
Afad, İskenderun, Deprem, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son deprem haberi Hatay'dan geldi. AFAD İskenderun Körfezi'nde gerçekleşen sarsıntıya ilişkin açıklamada bulundu, işte ilk veriler...

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin üzerinden bir sene geçti. Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afette 53 binden fazla insan canından oldu, 107 bin 204 kişi de yaralandı. Tüm yurdu aynı korku sardı, deprem bölgesinden yürekleri ağza getiren haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Hatay sallandı, AFAD ilk verileri paylaştı...

HATAY'DA YÜREKLER AĞZA GELDİ

AFAD, İskenderun Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. bu depremden yarım saat önce de Erzin merkezli bir sarsıntı meydana geldi. Bölge halkı kısa süreli panik yaşarken olumsuz bir durum kaydedilmedi. 

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Kızının ses kayıtlarına ulaşan acılı baba 6 şubatı tekrardan yaşadı

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'da, kızının enkaz altından gönderdiği 'Galiba ben de öleceğim' mesajıyla yıkılan baba, ortaya çıkan yeni mesajlarla bir kez daha yıkıldı. Aynı telefonda aylar sonra 13 tane ses kaydı bulmasıyla 6 Şubat'ı yeniden yaşadığını söyleyen acılı baba, "3 tanesini dinledikten sonra 2 gün hastanede kaldım" dedi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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