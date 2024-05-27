Hatay'da yol kenarında devasa çukur açıldı! Meraklılarından yetkililere çağrı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili yağışlar yol kenarında çökme meydana getirdi. 8 metre derinlik 4 metre genişliğinde oluşan çukurun kendiliğinden ortaya çıktığı düşünülüyor. Doğa tutkunlarının ilgisini çeken olayda yetkililerden inceleme istendi.

Hatay’da geçtiğimiz günlerde etkili olan kuvvetli yağış, Dörtyol ilçesi Amanos Dağı eteklerindeki asfalt yolun kenarında çökmeye sebep oldu. Kuzuculu - Üçkoz yayla yolu Karapüren mevkiinden geçen asfalt yolda söz konusu çökmenin ardından yaklaşık 8 metre derinliğinde iç kısmı 4 metre genişliğe sahip olan devasa çukur oluştu.

Kendiliğinden ortaya çıkan çukur, doğa tutkunu Nazım Sönmez tarafından fark edildi. Yol kenarında olan çukurun tehlike arz etmesi nedeniyle önlem alınması talep edildi.

İNCELEME ÇAĞRISI: İÇERİSİNDE MAĞARA MI VAR?

Amanos dağlarında keşif ve geziler yaptıklarını belirten doğa tutkunu Nazım Sönmez, oluşan çukurun tehlike arz ettiğini belirterek, “Yağmurlu bir havada Amanos dağlarında gezi yaparken yolun altına doğru ilerleyen kendiliğinden oluştuğunu düşündüğümüz derin bir çökme ile karşılaştık. İçerisine girdiğimizde bir mağara mı yoksa geçmiş yıllarda bölgede yapılan maden arama çalışmasına bağlı bir çökme mi anlayamadık.

Ancak oluşan çukur günde yüzlerce aracın geçtiği asfalt yolun altında olması nedeniyle tehlike arz ediyor. Bizler elimizden geldiğince yoldan geçen sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Yetkili birimlerimizin burada inceleme yapmaları ve gerekli önlemleri almalarını istiyoruz” ifadesini kullandı.