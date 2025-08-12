Havada panik anları! "Gerekirse Büyükçekmece Gölü'ne iniş yapacağım"

Atatürk Havalimanı'na inmek isteyen N343BA kuyruk tescilli özel uçak, Marmara Denizi üzerinde seyrettiği sırada ön dikmesinde arıza oluşmuştu. Arıza nedeniyle uçak Hezarfen Havalimanı'na acil iniş yapmıştı. Pilot ile kulenin telsiz konuşması ortaya çıktı.

Pilot, "Mümkünse Hazerfene iniş yapmak istiyorum. Çünkü iniş takımımla ilgili bir sorun algılıyorum. Gerekirse Büyükçekmece Gölü'ne ini yapacağım" ifadelerini kullandı.

Kule," Her hangi bir acil durum var mı sorusu üzerine pilot yok sadece bağlantı sorunu da olabilir amfibi uçak gerekirse göle de iniş yapabilirim" dedi.