Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Havada panik anları! "Gerekirse Büyükçekmece Gölü'ne iniş yapacağım"

Havada panik anları! "Gerekirse Büyükçekmece Gölü'ne iniş yapacağım"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Havada panik anları! &quot;Gerekirse Büyükçekmece Gölü&#039;ne iniş yapacağım&quot;
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

İstanbul'da, iniş takımları açılmayan özel bir uçak, Hezarfen Havaalanı'na acil iniş gerçekleştirdi. Arıza nedeniyle acil iniş yapan amfibi uçağın pilot ile kule asındaki konuşması ortaya çıktı.

Atatürk Havalimanı'na inmek isteyen N343BA kuyruk tescilli özel uçak, Marmara Denizi üzerinde seyrettiği sırada ön dikmesinde arıza oluşmuştu. Arıza nedeniyle uçak Hezarfen Havalimanı'na acil iniş yapmıştı. Pilot ile kulenin telsiz konuşması ortaya çıktı.

Pilot, "Mümkünse Hazerfene iniş yapmak istiyorum. Çünkü iniş takımımla ilgili bir sorun algılıyorum. Gerekirse Büyükçekmece Gölü'ne ini yapacağım" ifadelerini kullandı.

Havada panik anları!

Kule," Her hangi bir acil durum var mı sorusu üzerine pilot yok sadece bağlantı sorunu da olabilir amfibi uçak gerekirse göle de iniş yapabilirim" dedi.

 

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
YTÜ Racing, Türk bayrağını Avrupa’da dalgalandırdıIrak ve Suriye'den geldi, bir ilçemizi çembere aldı! Film karelerini aratmıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Komşu ile Ankara'da üst düzey toplantı! Irak ile beklenen mekanizma kuruluyor - GündemMekanizma kuruluyor! Komşu ile Ankara'da üst düzey toplantı6.1 ile sallanan Balıkesir'de üst üste depremler - Gündem6.1 ile sallanan Balıkesir'de üst üste depremlerTermometreler 53 dereceyi gösterdi! Sıcaklıklar devam edecek mi? Uzman isim açıkladı - GündemSıcaklıklar devam edecek mi? Uzman isim açıkladıGürcistan Cumhurbaşkanı Ankara'da! "Ticaret hedefi 5 milyar dolar" - GündemKomşu ülke lideri Ankara'da! "Ticaret hedefi 5 milyar dolar"Gülsüm Özer, CHP'den ve tüm görevlerinden istifa etti! "Zor günümde yanımda yer almadılar" - GündemCHP'den ve tüm görevlerinden istifa ettiBakan Kurum deprem bölgesinde... "100 konutu Sındırgı merkezde hak sahibi olan vatandaşlarımıza vereceğiz" - GündemBakan Kurum deprem bölgesinde... "100 konutu Sındırgı merkezde hak sahibi olan vatandaşlarımıza vereceğiz"
Sonraki Haber Yükleniyor...