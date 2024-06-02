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Haydarpaşa'da sıcak saatler! Tekne mendireğe çarptı, 10 kişi kurtarıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Haydarpaşa, Kıyı Emniyeti, Tekne Kazası, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kadıköy Haydarpaşa'da bir tekne mendireğe çarptı. Batmak üzere olan teknedeki 10 kişi olay yerine sevk edilen ekipler tarafından kurtarıldı.

Haydarpaşa açıklarında içinde 10 kişinin bulunduğu tekne, mendireğe çarptı. Teknenin batmaya başlamasıyla beraber teknedekiler durumu ekiplere haber verdi.

BATMAK ÜZERE OLAN TEKNEDEN KURTARILDILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen Kıyı Emniyetine bağlı ekipler tekneye ulaşarak 10 kişiyi kurtardı. Kurtarılan kazazedelere sağlık ekipleri müdahale etti. Olayda yaralı bulunmadığı öğrenildi. Kazazedeler polis araçları ile evlerine götürüldü.

KIYI EMNİYETİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Haydarpaşa Mendireği önlerinde kayalıklara çarpan ve su alan teknenin içinde bulunan 10 kazazede; TAHLİSİYE-2, KEGM-4 ve KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botlarımızca kurtarılarak Harem Tahlisiye İstasyonumuz ’da sağlık ekiplerine teslim edildi" ifadeleri yer aldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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