Haydarpaşa'da sıcak saatler! Tekne mendireğe çarptı, 10 kişi kurtarıldı

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 2 Haziran 2024 06:47 - Güncelleme: 2 Haziran 2024 06:52 - Güncelleme:

Haydarpaşa, Kıyı Emniyeti, Tekne Kazası, Haber

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Kadıköy Haydarpaşa'da bir tekne mendireğe çarptı. Batmak üzere olan teknedeki 10 kişi olay yerine sevk edilen ekipler tarafından kurtarıldı.