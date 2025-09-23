Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Hayvan barınağına karşı çıkan mahalleli, traktörle yol kapattı

Hayvan barınağına karşı çıkan mahalleli, traktörle yol kapattı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Samsun, Atakum, Hayvan Barınağı, Protesto, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Samsun'un Atakum il­çe­sin­de hayvan barınağını pro­tes­to eden Çatmoluk Ma­hal­lesi sa­kin­le­ri, traktörle yol kapattı. Vatandaşlar, alanın mahallelere çok yakın olması, orman içindeki suyun kirlenmesine ve hayvan otlatmalarına engel olabileceğini gerekçesiyle barınağın yapımının iptal edilmesini istiyor.

Samsun'da Atakum Belediyesi tarafından Çatmoluk Mahallesi'nde belirlenen orman arazisine hayvan barınağı yapılması planlandı.

Çatmaoluk ve çevredeki diğer mahalle sakinleri, alanın mahallelere çok yakın olması, orman içindeki suyun kirlenmesine ve hayvan otlatmalarına engel olabileceğini gerekçesiyle barınağın yapımının iptal edilmesini istiyor.

YOLU KAPATTILAR

Mahalle sakinleri, alanı traktörle kapatarak belediyeye ait iş makineleri ve ekiplerin çalışma yapmasını engelledi.

Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, güvenlik önlemi aldı.

Jandarmaya ait TOMA'nın da görev aldığı alanda İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Sezer Avcı'nın ikna çalışmasına rağmen vatandaşların bekleyişi sürüyor.

"HALKI KİMSE KALE ALMIYOR"

Bölgedeki Sarayköy Mahallesi sakinlerinden Hacıkurt Agçe, gazetecilere, alanın 16 mahallenin grup yolu ve 3 mahallenin kesiştiği yerde bulunduğunu söyledi.

Muhatap bulamadıklarını öne süren Agçe, "Atakum Belediye Başkanı'nı göremiyoruz. Yetkili de yok. Belediye özellikle burayı istiyor. Sebep ne? Burada yatırım maliyetinin düşüklüğü, yolun, elektriğin yakın olması. Burası meskun mahal. Buradaki halkı kimse kale almıyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Tescilli üründe tarihi rekolte! 1,5 milyon çelik toprakla buluştu, verim patladıKişi başı servetle dünyada en zengin 20 ülke belli oldu: İşte refah seviyesi en yüksek ülkeler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur görevden uzaklaştırıldı - GündemAhmet Sungur görevden uzaklaştırıldıEmine Erdoğan, dünya liderlerinin eşlerine Anadolu'yu tanıttı - GündemEmine Erdoğan dünya liderlerinin eşlerine Anadolu'yu tanıttıToplantıya damga vuran talimat! Moderatör zamanı kısıtlayınca devreye Cumhurbaşkanı Erdoğan girdi - GündemModeratör uyardı, devreye Erdoğan girdiABB'ye düzenlenen konser yolsuzluğu operasyonunun detayları! Belediye personelleri itirafçı olmuş - GündemHer şeyi inkar etmişti... Personel itirafçı olmuşÖzgür Özel'den dikkat çeken akşam yemeği! Büyükelçilerle bir araya geldi - GündemÖzel'in dikkat çeken akşam yemeği!Bakan Yerlikaya duyurdu! 114 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Gündem114 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Sonraki Haber Yükleniyor...