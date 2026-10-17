İzmir'de bir şarküteride yapılan denetimde, son kullanma tarihi geçmiş toplam 109,5 kilogram süt ürünü ele geçirildi. İşletmeye idari para cezası uygulanırken, ürünler ise imha edildi.

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Buca'nın Şirinyer semtindeki bir şarküteride tarihi geçmiş gıda satıldığı ihbarı üzerine Buca Belediyesi Zabıta ekipleri ve Buca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri iş yerinde inceleme yaptı.

YÜZ KİLODAN FAZLA TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜN BULUNDU

Ekiplerin tek tek kayıt altına aldığı denetimlerde, tarihi geçmiş 19,5 kilogram tereyağı, 40 kilogram Ezine peyniri, 41 kilogram tulum peyniri, 2,1 kilogram çeçil peyniri, 3 kilogram taze kaşar, 1,4 kilogram örgü peyniri ve 1,3 kilogram eski kaşar olmak üzere toplam 109,5 kilogram gıda ürünü tespit edildi.

Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Tarihi geçmiş 100 kilo ürün ele geçirildi

HEPSİ İMHA EDİLDİ

Mevzuata aykırı ürünlere el koyan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, işletmeye idari para cezası kesti. El konulan süt ve süt ürünleri ise imha edilmek üzere Buca Belediyesi ekiplerine teslim edildi. Çöp kamyonuna yüklenerek iş yerinden alınan ürünler belediye ekiplerince imha edildi.

Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Tarihi geçmiş 100 kilo ürün ele geçirildi

Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Tarihi geçmiş 100 kilo ürün ele geçirildi

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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