Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > HES'te patlama sonrası yangın: 14 işçi hastaneye kaldırıldı

HES'te patlama sonrası yangın: 14 işçi hastaneye kaldırıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
HES&#039;te patlama sonrası yangın: 14 işçi hastaneye kaldırıldı
Hidroelektrik Santral, Yangın, Eskişehir, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Eskişehir'de HES'te trafo patlaması sonucu yangın çıktı. Dumandan etkilenen 14 işçi hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde faaliyet gösteren bir hidroelektrik santralinde (HES) trafonun patlaması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

14 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yoğun dumandan etkilenen 14 işçi, sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Güvercin beslerken hayatını kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Güvercin beslerken hayatını kaybetti - GündemGüvercin beslerken hayatını kaybettiOda TV sahibi Soner Yalçın'ın ultra lüks villası satışta: Fiyatı dudak uçuklattı - GündemOda TV sahibi Soner Yalçın'ın ultra lüks villası satışta: Fiyatı dudak uçuklattıTürkiye-Ermenistan sınırında korkutan deprem! Kandilli son dakika duyurdu - GündemTürkiye-Ermenistan sınırında korkutan depremMaskeli şahıslar Küçükçekmece'de kurşun yağdırdı! Güvercin besleyen kişi ağır yaralandı - GündemMaskeli şahıslar Küçükçekmece'de kurşun yağdırdıFaciaya ramak kala! Kontrolden çıktı, 11 aracı biçti - GündemFaciaya ramak kala! Kontrolden çıktı, 11 aracı biçtiBM konuşması gündem olmuştu: Haluk Levent, İsraillilere İbranice seslendi - GündemHaluk Levent, İsraillilere İbranice seslendi
Sonraki Haber Yükleniyor...