HES'te patlama sonrası yangın: 14 işçi hastaneye kaldırıldı
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Eskişehir'de HES'te trafo patlaması sonucu yangın çıktı. Dumandan etkilenen 14 işçi hastaneye kaldırıldı.
Eskişehir'in Alpu ilçesinde faaliyet gösteren bir hidroelektrik santralinde (HES) trafonun patlaması sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
14 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Yoğun dumandan etkilenen 14 işçi, sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.