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Hindistan'da 3 aylık bebeklerinde kuyruk çıkan aile hastaneye koştu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Hindistan&#039;da 3 aylık bebeklerinde kuyruk çıkan aile hastaneye koştu
Hindistan, Ameliyat, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hindistan'ın Haydarabad kentinde dünyaya gelen bir bebekte görülen kuyruk şaşkına çevirdi. Aile 3 aylık bebeklerindeki gelişme sonrasında direk hastaneye gitti.

Hindistan'da doktorların, 3 aylık bebekten oldukça nadir rastlanan bir vaka olan "insan kuyruğu"nu ameliyatla çıkardığı bildirildi.

The Times of India gazetesinin haberine göre, Sind eyaletinin Haydarabad kentinde yaşayan bir aile, ocak ayında bebeklerindeki "insan kuyruğu"ndan ötürü hastaneye başvurdu.

Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsünden (AIIMS) çocuk cerrahlarından oluşan bir ekip, bebeğin "kuyruğunu" çıkarmak için ameliyat kararı aldı.

DAHA ÖNCE BEBEKTE KUYRUK ÖRNEKLERİ VAR

Ameliyatın ardından bebeğin kuyruğu" çıkarıldı. Doktorlar aradan geçen 6 ayın ardından bebeğin durumunun iyiye gittiğini, dolayısıyla ameliyatın başarılı geçtiğini kaydetti.

Ameliyatın gerçekleştirildiği hastanenin Pediatrik Cerrahi Bölüm Başkanı Shasanka Shekar Panda da "İnsan kuyruğu' çok nadir görülen bir durumdur ve tıp literatüründe 40 vaka bildirilmiştir." açıklamasında bulundu.

Hindistan'da 3 aylık bebeklerinde kuyruk çıkan aile hastaneye koştu - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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