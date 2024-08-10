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İBB çalışanları sürücüyü darp etti! Ümraniye'de skandal görüntüler

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) çalışanlarının bir vatandaşı darp ettiği görüntüler tepkilere neden oldu. Ümraniye'de resmi araç ile yol kesen İBB çalışanları sürücüyü darp etti. Skandala neden olan anlar olay yerindeki kameralar ile kaydedildi.

Ümraniye'de temmuz ayında akşam saatlerinde trafikte tartıştıkları aracın önünü kesen İBB çalışanları, otomobil sürücüsünü darp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İBB çalışanları sürücüyü darp etti! Ümraniye'de skandal görüntüler - 1. Resim

RESMİ ARAÇLA YOL KESİP DARP ETTİLER!

Olay, 31 Temmuz günü Ümraniye'de meydana geldi. İddiaya göre, gece geç saatlerde Ümraniye'den ablasını çalıştığı hastaneden alan Ö.D. (20) yolda döndüğü esnada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi plakalı araç tarafından önü kesildi. İBB'ye ait araç içerisinden inen 4 kişiden 2'si ablasının yanında Ö.D.'yi darp etti. Araçtan zorla indirilen Ö.D., yanlış anlaşılma olduğunu ve İBB personellerine yolda tartıştığı kişinin kendisi olmadığını ifade etti. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle belediye çalışanları olay yerinden ayrıldı. Genç adamın darp edilme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İBB çalışanları sürücüyü darp etti! Ümraniye'de skandal görüntüler - 2. Resim

ŞİKAYETÇİ OLDU

Ö.D., trafikte kendisini darp edenler ile daha önce hiç tartışmadığını ve sebepsiz yere darp edildiğini ifade etti. Ö.D. hastaneden darp raporu alarak, kendisini darp eden kişilerden şikayetçi oldu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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