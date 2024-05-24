İçişleri Bakanlığından düzensiz göç sorununa çözüm! Bu araç sayesinde tespit edilebilecek

İçişleri Bakanlığı, düzensiz göçle etkin mücadele kapsamında yeni bir mobil araç geliştirdi. Türkiye yasa dışı yollarla girmeye çalışan düzensiz göçmenler bu uygulama sayesinde tespit edilebilecek. Pilot bölge olarak seçilen Niğde’de hizmet vermeye başladı.

Geliştirilen uygulamayla, güvenlik güçlerinin kimliğini ibraz edemeyen veya kimliğinden şüphelendikleri yabancıların ülkede yasal kalış hakkının olup olmadığı artık kısa sürede tespit edilebilecek. Yasal kalış izni olmayan düzensiz göçmenler ise yapılan tespitin ardından Geri Gönderme Merkezi’ne gönderilecek.

DEVREYE GİRDİ

Ömer Halisdemir Meydanı’nda hizmet verecek olan mobil göç noktası aracını ziyaret eden Vali Cahit Çelik, görevlilerden bilgi aldı. Vali Çelik burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 2023 yılında Niğde’de toplam 360 düzensiz göçmenin yakalandığını ve Geri Gönderme Merkezi’ne yollandığını belirterek, "Burada Geri Gönderme Merkezi olduğu için diğer illerden gönderilen düzensiz göçmenlerle beraber ilimizden sınır dışı işlemi yapılan düzensiz göçmen sayısı bin 169 oldu.

2024 yılında ise şu ana kadar ilimizde 94 düzensiz göçmen yakalandı, diğer illerden Geri Gönderme Merkezi’ne gönderilen sayı ile 2024 yılı itibarıyla 396 düzensiz göçmen sınır dışı edildi" dedi.

Güvenlik birimlerinin kimliğinden şüphelendikleri veya kimliğini, pasaportunu ibraz edemeyen göçmenlerin mobil araçta yapılacak işlemle Türkiye'de yasal kalış hakkı olup olmadığının tespitinin yapılacağını ifade eden Vali Çelik, düzensiz göçle mücadele etme noktasında uygulamanın etkin ve verimli olacağını belirtti.