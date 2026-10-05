Iğdır’da tır ile bir sürücü arasında yaşanan tartışmanın ardından yaşananlar kan dondurdu. Tır sürücüsü, diğer araca çarparak sürükledi, elektrik direğine doğru itti. Korku dolu anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, kazada yaralanan olmadı.

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Iğdır’da Özgür Mahallesi Genç Osman Caddesi’nde feci bir kaza meydana geldi. Tır ile hafif ticari araç sürücüleri arasında yaşanan tartışma sonrası yaşananlar yürekleri ağza getirdi.

TARTIŞMA SONRASI KAZA

Sürücüleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşanan 76 ABK 357 plakalı tır ile 76 AG 857 plakalı hafif ticari araç bir süre ilerledi.

Iğdır’da tır sürücüsü dehşeti kamerada! Tartıştığı aracı takip etti, çarptı, sürükledi

TAKİP ETTİ, TIRI ÜZERİNE SÜRDÜ

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde tırın hafif ticari aracı takip ettiği, hafif ticari aracın cadde üzerindeki köşeden dönmeye çalıştığı sırada ise tırın araca çarptığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç tır tarafından bir süre sürüklenirken, araç yol kenarındaki elektrik direğine doğru itildi.

Iğdır’da tır sürücüsü dehşeti kamerada! Tartıştığı aracı takip etti, çarptı, sürükledi

YARALANAN OLMADI

Olay sırasında yol üzerinde kimsenin bulunmaması ve elektrik direğinin devrilmemesi muhtemel bir faciayı önlerken, kazada yaralanan olmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Iğdır’da tır sürücüsü dehşeti kamerada! Tartıştığı aracı takip etti, çarptı, sürükledi

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Iğdır Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIIğdır

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