Alkollü sürücünün kaçış planı çalılıkta bitti: 550 bin lira ceza, ehliyete 2042’ye kadar el konuldu

Bursa’da polis denetimini görünce 10 milyon liralık spor otomobiliyle geri geri kaçan sürücü, aracını bırakıp çalılıklara saklandı. Burada uyurken bulunan ve “Horladım mı?” diye soran sürücü, alkolmetreyi üflemeyip yeniden kaçtı. Sürücüye 550 bin lira ceza kesilirken ehliyetine 2042 yılına kadar el konuldu.

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Bursa'da alkol denetimini fark eden sürücü, lüks spor aracını geri vitese alıp kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri kısa zamanda aracı bulsa da, sürücü çalılıklara kaçtı. Burada uyuyan sürücü, kendisini bulan ekiplere, "Uyuyordum ya, horladım" mı dedi. Alkolmetreyi de üflemeyen sürücü yaya olarak yeniden kaçtı. Sürücüye 550 bin lira para cezası yazılırken, araç ise otoparka çekildi. Daha önce de 2 defa yakalanan şahsın ehliyetine 2042 senesine dek el konuldu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde farklı yerlere kurdukları denetimlerle trafik canavarlarına geçit vermiyor. Son olarak merkez Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'nde uygulama yapan ekipleri fark eden 16 AIA 569 plakalı 10 milyonluk lüks araç sürücüsü, otomobilini geri vitese takarak kaçmaya çalıştı. Ekipler kısa zamanda kaçan aracın peşine düşüp aracı park halinde buldu. Sürücünün çalılık alana kaçtığını düşünen ekipler, burada sürücüyü aramaya başladı. 10 dakikalık arama sonrası sürücü uyurken bulundu.

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"UYUYORDUM YA HORLADIM MI?"

Araç sürücüsü Kaya Ali A.'yı uyurken bulan ekipler, sürücüye "Ne yapıyorsun burada?" diye sordu. Sürücü ise, "Uyuyordum ya, horladım mı?" diye cevap verdi. Ardından gazetecinin "Orada uyunur mu abi?" sorusuna ise, "Vallahi uyumuşum" diye cevap veren sürücü ardından polislerle sohbet etmeye başladı. Yoldan geçen otomobilleri gören sürücü, "Oğlum siz kumpas mı kuruyorsunuz bana?" dedi. Polis memurunun alkolmetreyi uzatması sonrası üflemeyeceğini belirten sürücü, bir anda koşarak kaçtı. Sürücüye, 550 bin lira idari para cezası yazılırken, 10 milyonluk araç ise 60 gün süreyle men edilerek otoparka çekildi.

Sanayide motor ustası olduğu bildirilen şahsın daha önce de ehliyetine 2 defa el konulduğu ve alkolmetreyi üflemediği için 5 sene daha ceza alarak 2042 senesine dek otomobil kullanamayacağı kaydedildi.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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