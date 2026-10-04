ABD'nin Louisiana eyaletindeki Lake Pontchartrain Causeway, sıra dışı uzunluğuyla görenleri şaşkına çeviriyor. Yaklaşık 38 kilometre boyunca suyun üzerinde uzanan köprüde, 13 kilometrelik bölümde kara tamamen gözden kayboluyor.

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ABD'nin Louisiana eyaletinde New Orleans yakınlarında bulunan Lake Pontchartrain Causeway, uzunluğu ve sürücülere yaşattığı sıra dışı deneyimle yeniden gündeme geldi.

Pontchartrain Gölü'nün üzerinden geçen yaklaşık 38 kilometrelik köprüde yolculuk yapan sürücüler, bir noktadan sonra ne önlerinde ne de arkalarında kara görebiliyor. Yaklaşık 13 kilometre süren bölüm, bazı sürücüler için yolculuğu korkutucu bir deneyime dönüştürüyor.

Köprünün ortasında kara kayboluyor! Korkan sürücülerin yardımına polis koştu

13 KİLOMETRE BOYUNCA KARA GÖRÜNMÜYOR

Atlas Obscura'nın aktardığına göre köprü o kadar uzun ki sürücüler yaklaşık 8 mil, yani 13 kilometre boyunca karayı tamamen gözden kaybediyor.

Uçsuz bucaksız suyun ortasında ilerliyormuş hissi veren bu bölümde bazı sürücülerin paniğe kapıldığı, hatta korkudan araç kullanmaya devam edemediği vakalar yaşandı.

Köprünün ortasında kara kayboluyor! Korkan sürücülerin yardımına polis koştu

Panik nedeniyle ilerleyemeyen sürücülerin yardımına ise köprü polisi yetişiyor. Polis ekiplerinin araçların güvenli biçimde köprüden çıkabilmesi için sürücülere eşlik ettiği ileri sürüldü.

Köprünün ortasında kara kayboluyor! Korkan sürücülerin yardımına polis koştu

38 KİLOMETRELİK DEV YAPI

Lake Pontchartrain Causeway'in hikayesi 1950'li yıllara uzanıyor. New Orleans büyüdükçe kentin kuzeyine ulaşım önemli bir sorun haline geldi. Pontchartrain Gölü'nün doğusundan veya batısından dolaşmak uzun sürdüğü için gölün üzerinden doğrudan bağlantı kurulmasına karar verildi.

İlk iki şeritli köprünün yapımına 1955 yılında başlandı. Yalnızca 14 ayda tamamlanan yapı, 1956 yılında yaklaşık 23,86 mil, yani 38,4 kilometre uzunluğuyla hizmete açıldı.

Trafiğin hızla artmasının ardından ilk köprüye paralel ikinci bir geçiş inşa edildi ve 1969 yılında kullanıma girdi.

DÜNYA REKORUNU ÇİN'E KAPTIRMADI

Köprü 1969 yılında Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın su üzerindeki en uzun köprüsü olarak kabul edildi.

Ancak 2011'de Çin'deki Jiaozhou Körfezi Köprüsü'nün yaklaşık 42,6 kilometrelik uzunluğuyla tamamlanması rekor tartışmasını beraberinde getirdi.

Bunun üzerine Guinness iki ayrı kategori oluşturdu. Çin'deki köprü "su üzerindeki en uzun köprü (toplam/aggregate)" kategorisine alınırken, Lake Pontchartrain Causeway "kesintisiz olarak su üzerinde uzanan dünyanın en uzun köprüsü" unvanını korudu.

KÖPRÜDE DOĞUM BİLE GERÇEKLEŞTİ

Onlarca yıllık geçmişi boyunca köprü sıra dışı olaylara da sahne oldu. Atlas Obscura'ya göre karşı kıyıdaki hastaneye yetişemeyen kadınların köprü üzerinde doğum yaptığı vakalar yaşandı.

Bir başka olayda ise göl üzerinde yakıtı tükenen bir uçak, Lake Pontchartrain Causeway'e güvenli şekilde iniş yaptı.

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| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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