İğrenç şovun bedeli ağır oldu! Üniformalı soytarılığa kilitli ceza

Taksim’de bir restoranda asker kıyafeti giydirilmiş garsonlara servis yaptırıldı. Skandal büyük tepki çekti. İşletme sahibinin de aralarında bulunduğu üç kişi gözaltına alındı. Kaçak çalışan üç yabancı uyruklunun sınır dışı edilmesine karar verildi. Restoranın Turizm İşletme Belgesi iptal edildi.

İstanbul’da askerî üniformayla yemek servisi yapan garson görüntülerinin “İstanbul’da yabancı bir şahsa ait lüks restoranda, şov yapmak için asker üniformasını giyip servis yapmışlar” tepkisiyle yayınlanması üzerine üç kişi gözaltına alındı. Görüntüler üzerine lokantanın Beyoğlu Hüseyin Ağa Mahallesi’nde olduğu belirlendi.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şöyle denildi: Söz konusu işletmenin T.C. vatandaşı A.K’ye ait olduğu belirlenmiştir. Videoda yer alan üniformalı kişinin, işletmede çalışan yabancı uyruklu Y.J. olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili, işletme sahibi A.K, işletme mesul müdürü A.G. ile Y.J. gözaltına alınmıştır. “Türk Milletini, Cumhuriyeti, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama” suçundan adli işlem başlatılmıştır. İzinleri olmayan M.I, A.R. ve H.M.Y.A. isimli yabancı uyrukluların sınırdışı işlemleri başlatılmıştır. Ayrıca iş yerinin Turizm İşletme Belgesi iptal edilmiştir.