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Haberler > Gündem > İletişim Başkanlığı'ndan "İsrail'in jet yakıtları Türkiye'den gidiyor" iddialarını çürüten açıklama

İletişim Başkanlığı'ndan "İsrail'in jet yakıtları Türkiye'den gidiyor" iddialarını çürüten açıklama

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İletişim Başkanlığı&#039;ndan &quot;İsrail&#039;in jet yakıtları Türkiye&#039;den gidiyor&quot; iddialarını çürüten açıklama

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Gazze'yi bombalayan İsrail savaş uçaklarının yakıtının Türkiye'den gidiyor iddialarına cevap verdi. DMM yaptığı açıklamayla söz konusu iddiaları çürüttü.

Türkiye 6 aydır Gazze'de katliam yapan İsrail ile ticari ilişkilerinde kesti. Ticaret Bakanlığı, İsrail'e 54 ürün grubunda ihracatın kısıtlandığını açıkladı. Yaptırım kararının ardından sosyal medyada  "İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor" iddiası yeniden gündeme geldi. Söz konusu iddialara Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) cevap verdi.

DMM, "İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor" iddiasının doğru olmadığını, bahse konu yakıtın, Türkiye topraklarındaki havalimanlarında İsrail'e ait sivil uçaklar için satın alınan jet yakıtı olduğunu belirtti.

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun verilerinde de görülen jet yakıt satışının İsrail savaş uçaklarıyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu yakıt, İsrail'e gönderilen bir yakıt değil, tamamen Türkiye topraklarındaki havalimanlarında İsrail'e ait sivil uçaklar için satın alınan jet yakıtıdır. Yakıt alan uçakların tamamı yolcu uçağıdır. Kamuoyunun hassasiyetleri üzerinden yürütülen manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz."

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı
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