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İngilizce öğretmeninin feci ölümü! Öğrencilerinin gözü önünde can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İngilizce öğretmeninin feci ölümü! Öğrencilerinin gözü önünde can verdi
Denizli, Acıpayam, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahreden olay Denizli'de yaşandı. İngilizce öğretmeni Mehmet Ali Toktaş, teneffüse çıkan öğrencilerle top oynamak istedi. Çocukların gözü önünde yere yığılan Toktaş'a ilk müdahaleyi meslektaşları yaptı. Adrese çağrılan sağlık ekipleri talihsiz adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde Karahüyük Ortaokulunda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Ali Toktaş (49), öğleden sonra öğrencileriyle okul bahçesinde voleybol oynadığı esnada bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Bunu gören diğer meslektaşları müdahale ettiler.

İngilizce öğretmeninin feci ölümü! Öğrencilerinin gözü önünde can verdi - 1. Resim

OKUL BAHÇESİNDE CAN VERDİ

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri İngilizce öğretmeni Mehmet Ali Toktaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamayan öğretmenin cenazesi morga kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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