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Instagram yasağına tepki veren Anayasa Mahkemesi'nin sitesi kısıtlandı

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Instagram yasağına tepki veren Anayasa Mahkemesi&#039;nin sitesi kısıtlandı

Gündem Haberleri

BTK kararıyla Instagram'ın engellemesi üzerine AYM Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın basın ve ifade özgürlüğüne müdahale edebilecek bazı yetkilerinin iptal edildiğini duyurdu. Paylaşımını silen AYM'nin sitesine girmeye çalışanlar "Hizmet kullanılamıyor" hatası ile karşılaştı.

Milyarlarca kullanıcısı olan Instagram'a sabah saatlerinde girenler erişim sorunuyla karşılaştı. BTK, alınan kararla ilgili  'Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı" açıklamasını paylaştı. 

31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Heniyye'nin ölümü sonrası taziye mesajı paylaşmış ve Instagramı'ın Heniyye ile ilgili paylaşımları engellediğine dikkati çekerek, “Ayrıca, Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir” ifadelerine yer vermişti.

Türkiye'nin gündemine oturan gelişme sonrası Anayasa Mahkemesi, İletişim Başkanlığı’nın basın ve ifade özgürlüğüne müdahale edebilecek bazı yetkilerinin iptal edildiğini duyurdu.

AYM'NİN SİTESİNE ENGEL

AYM, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yayımladığı kararın paylaşımını bir saat geçmeden sildi.

Daha sonra AYM'nin internet sitesine girenler "The service is unavailable" (Hizmet kullanılamıyor) hatası ile karşılaştı.

 

 

 

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