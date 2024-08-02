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BTK'dan Instagram'a erişim engeli

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
BTK&#039;dan Instagram&#039;a erişim engeli

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformları arasında yer alan Instagram'a, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Türkiye'de erişim engeli getirildi.

Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları, sabah saatlerinde Instagram'a erişim problemi yaşıyor. Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformları arasında yer alan Instagram'a erişim engeli getirildiği öğrenildi.

Erişim engeline dair yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmezken, BTK'nın sitesinden sorgulama yapıldığında ise erişim engeli geldiği görüldü.

31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Heniyye'nin ölümü sonrası taziye mesajı paylaşmış ve Instagramı'ın Heniyye ile ilgili paylaşımları engellediğine dikkati çekerek, “Ayrıca, Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir” ifadelerine yer vermişti.

INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ

İletişim Başkanı Altun'un bu paylaşımının ardından BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirildi.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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