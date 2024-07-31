Instagram'da bulunan çift tıklama özelliği WhatsApp'a geliyor!

WhatsApp, hızlı tepki verme özelliği üzerinde çalışıyor. Bu özellik ile kullanıcılar, bir metin mesajına çift dokunuş yaparak hızlı bir şekilde tepki gönderebilecek.

WhatsApp, medya tepkilerini tanıttıktan sonra, yeni bir özellikle bu özelliği bir adım öteye taşıyor. Bu yeni özellik, kullanıcıların fotoğraflar, videolar ve GIF'ler gibi multimedya içeriklerine izleyici ekranından çıkmadan hızlı bir şekilde tepki vermesini sağlayacak, böylece etkileşim ve katılım daha kolay ve daha uygun hale gelmesi hedefleniyor.

Şu anda, popüler mesajlaşma uygulaması çeşitli tepkiler sunuyor. Ancak WhatsApp, kullanıcıların metin mesajına çift tıklayarak hızlı tepki gönderebileceği bir özellik üzerinde çalışıyor. Instagram şu anda sohbetlerinde aynı özelliğe sahip.

WHATSAPP ÇİFT DOKUNUŞLA TEPKİ VERME ÖZELLİĞİ

IndiaToday'in haberine göre, gömülü video kaydı WhatsApp'ın diğer kullanıcılarla etkileşim yollarını araştırdığını ve genişlettiğini gösteriyor. Bu özellik, kullanıcıların bir mesaja çift tıklayarak tepki vermesini sağlayacak. Bu özellik, tepki verme sürecini önemli ölçüde hızlandırmayı, kullanıcıların duygularını hızlı bir şekilde ifade etmelerini daha da uygun hale getirmeyi amaçlıyor.

Çift dokunuşla tepki verme özelliği, kullanıcıların kendilerini hızlı bir şekilde varsayılan kalp emojisiyle ifade etmelerini sağlayarak iletişimi kolaylaştırıyor, zaman kazandırıyor ve kesintisiz bir şekilde sohbetlerde etkileşimi mümkün kılıyor.

Bu özellik yayımlandıktan sonra, kullanıcılar yalnızca varsayılan kalp emojisi dışındaki bir emojiyle tepki vermek istediklerinde tepki tepsisini açmaları gerekecek, bu da esneklik sağlarken verimliliği koruyacak. Bu güncellemenin isteğe bağlı olup olmayacağı veya devre dışı bırakılma seçeneğine sahip olup olmayacağı hakkında şu anda bir bilgi yok.

Çift dokunuşla tepki verme özelliği şu anda geliştirme aşamasında ve gelecekteki bir güncellemede sunulacak.