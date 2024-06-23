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Haberler > Teknoloji > WhatsApp, kullanıcıların uzun süredir beklediği özelliği test ediyor! Uygulama üzerinden numara çevirmek mümkün...

WhatsApp, kullanıcıların uzun süredir beklediği özelliği test ediyor! Uygulama üzerinden numara çevirmek mümkün...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
WhatsApp, kullanıcıların uzun süredir beklediği özelliği test ediyor! Uygulama üzerinden numara çevirmek mümkün...

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

WhatsApp'ta artık uygulama üzerinden telefon numaraları çevrilebilecek. Kullanıcıların uzun süredir beklediği yeni güncelleme şu anda test ediliyor.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uzun süredir beklenen özelliği test ediyor. Uygulama üzerinden numara çevirme imkanı sunan yeni özellik cihazlarda bulunan telefon uygulamalarına rakip olması bekleniyor.

WhatsApp, kullanıcıların uzun süredir beklediği özelliği test ediyor! Uygulama üzerinden numara çevirmek mümkün... - 1. Resim

Android kullanıcıları için WhatsApp beta 2.24.13.17 seri numaralı güncelleme ile WhatsApp, uygulama içerisinde telefon çevirme hizmetini kullanıma sundu.

Bazı beta kullanıcıları artık hızlı bir şekilde arama veya mesaj göndermek için uygulamadan ayrılmadan hızlı bir şekilde telefon numarasını çevirebiliyor.

WhatsApp, kullanıcıların uzun süredir beklediği özelliği test ediyor! Uygulama üzerinden numara çevirmek mümkün... - 2. Resim

Yeni özellik şu anda aramalar bölümünde telefon işaretinden ulaşılabiliyor. Wabetainfo'nun haberine göre, bu özellik ile kullanıcılar numarayı rehbere kaydetmeden hızlı bir şekilde arama gerçekleştirebiliyor.

Ayrıca telefon numarasını aradıktan sonra yeni kişi hızlı bir şekle adres defterine veya mevcut kişinin bilgilerini güncellemeye olanak tanıyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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