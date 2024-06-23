WhatsApp, kullanıcıların uzun süredir beklediği özelliği test ediyor! Uygulama üzerinden numara çevirmek mümkün...

WhatsApp'ta artık uygulama üzerinden telefon numaraları çevrilebilecek. Kullanıcıların uzun süredir beklediği yeni güncelleme şu anda test ediliyor.

Apple'ın iOS 18 kararlı beta sürümünü ne zaman yayınlayacağı belli oldu!

Apple'ın iOS 18 kararlı beta sürümünü ne zaman yayınlayacağı belli oldu!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uzun süredir beklenen özelliği test ediyor. Uygulama üzerinden numara çevirme imkanı sunan yeni özellik cihazlarda bulunan telefon uygulamalarına rakip olması bekleniyor.

Android kullanıcıları için WhatsApp beta 2.24.13.17 seri numaralı güncelleme ile WhatsApp, uygulama içerisinde telefon çevirme hizmetini kullanıma sundu.

Bazı beta kullanıcıları artık hızlı bir şekilde arama veya mesaj göndermek için uygulamadan ayrılmadan hızlı bir şekilde telefon numarasını çevirebiliyor.

Yeni özellik şu anda aramalar bölümünde telefon işaretinden ulaşılabiliyor. Wabetainfo'nun haberine göre, bu özellik ile kullanıcılar numarayı rehbere kaydetmeden hızlı bir şekilde arama gerçekleştirebiliyor.

Ayrıca telefon numarasını aradıktan sonra yeni kişi hızlı bir şekle adres defterine veya mevcut kişinin bilgilerini güncellemeye olanak tanıyor.