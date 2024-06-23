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Apple'ın iOS 18 kararlı beta sürümünü ne zaman yayınlayacağı belli oldu!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Apple&#039;ın iOS 18 kararlı beta sürümünü ne zaman yayınlayacağı belli oldu!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple, WWDC 2024 etkinliğinde iOS 18'i duyurduktan kısa bir süre sonra ilk beta sürümünü yayınladı. Beta kurulumu oldukça kolay olsa da, beraberinde bazı riskleri de getirdiğini unutmamak gerekiyor.

iOS 18'in ilk betasını yüklememeniz için en büyük nedenlerden biri, sistemde bulunan çok sayıda hata. Bu nedenle, daha önce de tavsiye ettiğimiz gibi, daha kararlı olması beklenen halka açık beta sürümleri yerine bir sonraki geliştirici betalarını beklemenizde fayda var. 

Şu ana kadar yayınlanan geliştirici betalarına bakılırsa iOS 18, iPhone için gelmiş geçmiş en büyük güncellemelerden biri olma yolunda.

Apple, iOS 18'in en önemli yeniliklerinden biri olan "Apple Intelligence" özelliklerini ise bu yazın ilerleyen günlerinde yayınlayacak. Muhtemelen şirket, yapay zeka özelliklerini, ilk halka açık beta sürümleri beta test kullanıcılarına ulaştıktan sonra kullanıma sunmayı planlıyor.

Apple'ın iOS 18 kararlı beta sürümünü ne zaman yayınlayacağı belli oldu! - 1. Resim

APPLE İOS 18'İN KARARLI BETASINI NE ZAMAN YAYINLAYACAK?

Apple'ın beta sayfası, halka açık betaların "Yakında Yayınlanacak" şeklinde duyurduğu ancak kesin bir tarih belirtmedi. Wccftech'in haberine göre Apple, iOS'un halka açık beta sürümlerini genellikle geliştirici betalarından üç ila dört hafta sonra yayınlıyor.

Bu bilgiyi baz alınarak, şirket iOS 18'in halka açık beta sürümünü 8 Temmuz 2024'te yayınlayabilir.

Apple geçtiğimiz işletim sistemlerini şu tarihlerde yayınladı: 

  • iOS 17 açık beta: 12 Temmuz'da yayınlandı
  • iOS 16 açık beta: 11 Temmuz'da yayınlandı
  • iOS 15 açık beta: 30 Haziran'da yayınlandı
  • iOS 14 açık beta: 9 Temmuz'da yayınlandı

Yapılan tahminlere göre şirketin 8 Temmuz'dan bir hafta önce ya da bir hafta sonra yayınlaması bekleniyor. WatchOS 11, macOS 15 gibi diğer güncellemelerin halka açık sürümleri ise iOS 18 ile aynı zamanda yayınlanabilir.

Şirketin bir yazılım problemiyle karşılaşması durumunda halka açık beta sürümünün ertelenebileceği göz önüne alınmalı. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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