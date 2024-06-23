1,2 milyon dolarlık vurgun! Çin gümrüğü 596 Intel Xeon işlemci yakaladı...

Çin sınırını geçmeye çalışan bir arabada 1,2 milyon dolar değerindeki yaklaşık 596 Intel Xeon işlemci bulundu. Çin gümrük görevlileri kaçakçılık girişimini başarıyla engelledi.

2022-2023 yılları arasında Çin'de toplam 4 milyon dolarlık kaçakçılık olayları gerçekleşti ve Çin kaçakçılıkla sıkı bir mücadele içerisinde.

Yetkililer, Shenzen Körfezi'nde gümrük kapısından geçen bir aracı durdurduğu ve şüpheli aracın X-Ray cihazından geçirilirken araç içerisinde gizlenmiş CPU'lar tespit edildi.

Plastik filmlere sarılmış toplam 596 adet Intel Xeon CPU taşıdığını ve bu olayın Çin'de yaşanan tüm zamanların en büyük bilgisayar parçası kaçakçılığı girişimlerinden biri olduğu aktarıldı.

Yasa dışı yollarla ülkeye sokulmak istenen işlemcilerin toplam maliyetinin yaklaşık olarak 1,2 milyon dolar olduğu ve eğer girişimin başarılı olması halinde yaklaşık olarak 380,000 dolar vergi kaçıracağı aktarıldı.

Wccftech'in haberine göre, yapay zeka çağının en önemli bileşenlerinden olan işlemcilerin vergiden kaçırılmak için yasa dışı yollarla ülkelere sokuluyor olması hiç de şaşırtıcı olmayan bir durum. ABD'nin Çin'e uyguladığı ekran kartı ve işlemci ambargosunun sonucunda bu tür denemelerin sıklaşması oldukça muhtemel.

Yakalanan şahıs şu anda yedi yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.