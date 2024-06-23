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Profesörler tarih oluyor! ChatGPT-5, doktora düzeyinde eğitim verecek...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Profesörler tarih oluyor! ChatGPT-5, doktora düzeyinde eğitim verecek...

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

En yeni ChatGPT'nin ne zaman geleceği konuşulurken OpenAI'nin Baş Teknoloji Sorumlusu Mira Murati, yeni sohbet robotunun ne zaman yayınlanacağı hakkında detaylar verdi.

OpenAI'ın yapay zeka destekli sohbet robotu ChatGPT bir bebek gibi gelişim gösteriyor ve yeni dil modeli bu sene içerisinde çıkması bekleniyordu. OpenAI Baş Teknoloji Sorumlusu Mira Murati, Dartmouth Engineering ile gerçekleştirdiği röportajda yeni yapay zeka ChatGPT-5 için biraz daha beklenmesi gerektiğini açıkladı.

Murati, GPT-4'ten GPT-5'e geçişi lise çağından üniversite çağına geçişe benzetiyor. Murati'nin yapmış olduğu açıklamada "Gelişim yörüngesine bakarsanız, GPT-3 gibi sistemler belki de yürümeye başlayan çocuk seviyesinde zekaya sahipti. GPT-4 gibi sistemler ise daha çok akıllı bir lise öğrencisi zekasına benziyordu. Ve önümüzdeki birkaç yıl içinde, belirli görevler için doktora düzeyinde zekaya bakacağız. Her şey oldukça hızlı değişiyor ve gelişiyor." ifadelerini kullandı.

İddialara göre ChatGPT-5'in 2023 sonunda, sonrasında da 2024 yazın tanıtılacağı söylenmişti. Fakat Murati, GPT-5'in kullanıma açılmasına hala bir buçuk yıl olduğunu ve 2025'in sonlarına veya 2026'nın başlarını işaret etti.

Doktora sınavlarını geçen yapay zeka sisteminin yakın zamanda profesörlerin yerini alması oldukça yakın görünüyor. Microsoft CTO'su Kevin Scott'ın doktora sınavlarını geçen yeni nesil yapay zeka sistemleriyle ilgili yorumlarına benzer şekilde Murati de GPT-5'in gelişmiş hafıza ve muhakeme yeteneklerini vurguluyor. Ancak belirtilen doktora seviyesinde bilgi haznesi sadece belirli görevlerle kısıtlı. ChatGPT-5'in rakibi olduğu sürece kendini geliştirmeye ve bir adım daha atmaya devam ediyor olacak. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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