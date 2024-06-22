Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 16 Pro, dört yeni kamera özelliği ile geliyor!

Yeni iPhone'ların Eylül ayında tanıtılması bekleniyor ve aylar kala iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in kamera özellikleri belli oluyor. Yeni tanıtılması beklenen dört yeni kamera geliştirmesi kullanıcıların dikkatini çekiyor.

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iPhone 16 Pro serisi daha büyük ekranlar, özel bir Capture düğmesi ve daha fazlası gibi yeni özellikler sunuyor. Ayrıca iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max kamera donanımında da çok sayıda önemli iyileştirme bekleniyor.

Çeşitli raporlara göre, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max bu yıl 48 MP'lik yükseltilmiş bir ultra geniş kameraya sahip olmacak. Bu, iPhone 15 Pro'daki mevcut 12 MP Ultra Geniş kameraya göre önemli bir gelişme.

iPhone 16 Pro'nun ultra geniş kamerasının çekim durumunda, özellikle de loş ışık ortamlarında çok daha iyi olması gerektiği anlamına geliyor. Görüntüler ayrıca daha fazla detay ve gelişmiş renk sunacak, artan çözünürlük ise düzenleme ve son işlemede ek esneklik sağlaması bekleniyor.

iPhone 16 Pro'nun 48 MP'lik ultra geniş kamerası, ayrıca uzamsal video kaydı için büyük gelişmeler sağlayabilir. Bu özellik, ana ve ultra geniş lenslerin bir kombinasyonuna dayanıyor ve yeni bir 48 MP ultra geniş lensle birlikte iPhone 16 Pro'nun 4K çözünürlükte uzamsal video kaydedebilmesi mümkün.

Şu anda iPhone 15 Pro yalnızca 1080p çözünürlükte uzamsal video kaydedebiliyor.

YENİ OPTİK ZOOM

Şu anda iPhone 15 Pro Max, 5x optik zoom ve 25x dijital zoom yetenekleri sunan yeni bir tetaprizma kamera tasarım kullanıyor. Ancak iPhone 16 serisiyle birlikte Apple, yükseltilmiş tetaprizma kamerayı daha küçük iPhone 16 Pro'ya da genişletecek. Bu, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in her ikisinin de en az 5x optik zoom ve 25x dijital zoom sunacağı anlamına geliyor.

Akılda tutulması gereken bir diğer nokta daha var: biraz şüpheli bir söylenti, iPhone 16 Pro Max'in "periskop ultra uzun telefoto kombinasyonu" adı verilen bir şey içereceğini öne sürdü. Bu, 5x'ten daha fazla optik zoom'a izin verir, ancak şimdilik söylenti geçen yıl tek bir kaynaktan doğrulanmadı.

LENS PARLAMA SORUNU ORTADAN KALKIYOR

Her iPhone kamera kullanıcısının muhtemelen çok iyi bildiği bir sorun, parlak aydınlatma ortamlarında çekim yaparken lens parlamasıdır. Bu sorun, beklenmedik yansımalara ve lens içi yansımaların fotoğraflarda görünmesine neden olur. Bu, piyasadaki çoğu kamerayı etkileyen bir donanım sorunu, ancak Apple'ın iPhone 16 Pro için çözümü olduğu bildiriliyor.

9to5mac'in haberine göre, iPhone 16 Pro için yeni bir atomik katman biriktirme (ALD) lens kaplama teknolojisi test ediyor. Bu yansıma önleyici kaplama, iç yansımaların etkilerini en aza indirmek için iPhone 16 Pro'nun kamera lenslerine uygulanabilir.

iPhone 16 Pro görüntülerinde, özellikle parlak ışık koşullarında çekilmiş olanlarda daha az beklenmedik yansıma göreceksiniz.

SONY SENSÖRLER IPHONE'A GELİYOR

iPhone 16 Pro'nun daha iyi düşük ışık performansı için yükseltilmiş bir tasarıma sahip yeni bir Sony ana kamera sensörü kullanacağı bildiriliyor.

Sony'nin en son yığınlanmış sensör teknolojisi, normalde tek bir katmanda birleştirilen fotodiyotları ve piksel transistörlerini ayırıyor. Bu, ışığı yakalayan kısım olan fotodiyotların kendilerinin aynı genel piksel boyutu için önemli ölçü de daha büyük olmasını sağlıyor. Sony, bu sensörün mevcut kamera sensörlerine kıyasla iki kat daha fazla ışık yakaladığını iddia ediyor.

Daha fazla ışık yakalamak ve daha fazla parazı gidermek, iPhone kullanıcıları için genel olarak daha iyi fotoğraflar anlamına geliyor.

Ancak belirsiz olan bir şey, bu yeni nesil Sony sensörün her iki iPhone 16 Pro modelinde de kullanılıp kullanılmayacağı. Tanıtım tarihinin yaklaşmasıyla birlikte kamera detayları daha da netleşecektir.