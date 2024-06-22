Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Huawei HarmonyOS NEXT duyuruldu: Bağımsız işletim sistemi ile tüm cihazlarınız bir arada!

Huawei HarmonyOS NEXT duyuruldu: Bağımsız işletim sistemi ile tüm cihazlarınız bir arada!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Huawei HarmonyOS NEXT duyuruldu: Bağımsız işletim sistemi ile tüm cihazlarınız bir arada!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Huawei'nin yıllık geliştirici konferansı (HDC 2024), şirketin bugüne kadarki en büyük duyurusuna sahne oldu. Şirketin kendi geliştirdiği işletim sistemi HarmonyOS NEXT, resmi olarak tanıtıldı.

Çin'de Hongmeng olarak adlandırılan yeni işletim sistemi HarmonyOS, yıllardır süren geliştirmenin ardından resmi olarak tanıtıldı. Çin yapımı işletim sistemi, tamamen bağımsız bir mimari lehine Linux çekirdeğini ve Android Open Source Project (AOSP) kod tabanını tamamen terk ediyor. Bu mimari Huawei'nin Hongmeng çekirdeği ve sistemi üzerine inşa edilmiş.

İşletim sistemi sıfırdan oluşturulduğu için Huawei, yeni sistem mimarisinin genel makine performansında %30 iyileştirme ve güç tüketiminde %20 azalma sağladığını iddia ediyor.

Şu anda beta test aşamasında olan HarmonyOS NEXT, şu anda beta kullanıcısı arıyor. Hataların ve kritik problemlerin tespit edileceği yeni sürümde telefonun hasar alma olasılığı fazla olduğu için kullanıcıların ilk başta beta sürümünü indirmesi önerilmiyor.

Huawei HarmonyOS NEXT duyuruldu: Bağımsız işletim sistemi ile tüm cihazlarınız bir arada! - 1. Resim

HUAWEİ CİHAZLARI İÇİN TEK SİSTEM

HarmonyOS NEXT'in temel özelliklerinden biri, farklı cihazlar arasındaki işletim sistemi farklılıklarını gidermek olarak lanse edildi. Huawei'ye göre geliştiricilerin, Huawei ekosistemi içinde çeşitli ekran boyutlarında tutarlı bir kullanıcı deneyimi sağlamak için yalnızca bir uygulama sürümü oluşturmaları gerekiyor.

Bu konferansta Taobao, Yiche ve Bilibili gibi popüler uygulamaların farklı cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışmasıyla gösterildi.

Ayrıca, HarmonyOS NEXT benzersiz bir “Uygulama Devamlılığı” işlevine sahip. Tabletinizde bir video görüşmesi başlatıp tek bir tıklamayla telefonunuza sorunsuz bir şekilde aktarılabiliyor. Gizmochina'nın haberine göre, sistem ayrıca cihazlar arasında vakit kaybetmeden veri paylaşımına izin veriyor. Örneğin, bir belge üzerinde çalışırken telefonunuzdan tabletinize kolayca bir resim kesip yapıştırabilirsiniz.

HARMONYOS NEXT'İ HANGİ CİHAZLAR ALACAK? 

Geliştirici (dev) beta testi

  • Huawei Mate 60 serisi
  • Huawei Mate X5 serisi
  • Huawei MatePad Pro 13.2 tablet

Ağustos 2024 (beta)

  • Huawei Mate 60 serisi
  • Huawei Mate X5 serisi
  • Huawei Pura 70 serisi
  • Huawei Pocket 2 serisi
  • Huawei FreeBuds Pro 3
  • Huawei MatePad Pro 13.2
  • Huawei MatePad Pro 11 2024

2024 4. çeyrek (resmî sürüm)

  • Huawei Mate 60 serisi
  • Huawei Mate X5 serisi
  • Huawei Pura 70 serisi
  • Huawei Pocket 2 serisi
  • Huawei FreeBuds Pro 3
  • Huawei MatePad Pro 13.2
  • Huawei MatePad Pro 11 2024

2024 4. çeyrek (beta)

  • Huawei Nova 12 serisi
  • Huawei MatePad 11.5 inç S serisi
  • Huawei Watch Ultimate
  • Huawei Watch Ultimate Design Edition
  • Huawei Watch GT 4 serisi
  • Huawei FreeClip
  • Huawei Smart Glasses 2

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Abla Nihal Candan fotoğraf paylaştı, Bahar Candan’ın cezaevinde olmadığı ortaya çıktıKapadokya'da korku dolu anlar! 22 kişinin olduğu balon kayalıklara iniş yaptı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 16 Pro, dört yeni kamera özelliği ile geliyor! - TeknolojiiPhone'lardaki sorunlar çözülüyor! Dört yeni özellik yoldaHuawei, Apple'a rakip oluyor! Harmony Intelligence duyuruldu... - TeknolojiHuawei'den Apple'a rakip!Elon Musk'ın yapay zeka girişimi xAI'ın üreticileri belli oldu! Nvidia destekli... - TeknolojiElon Musk vites artırıyor! Ortakları belli oldu...Apple'a bir kötü haber daha! Yeni yapay zeka özellikleri, Avrupa'da kullanılamayabilir... - TeknolojiApple'a AB'den kötü haber!WhatsApp kullanıcıları artık fotoğraf ve video gönderirken varsayılan olarak HD kalitesini seçebiliyor! - TeknolojiHerkesin beklediği özellik WhatsApp'a geliyor!Otonom araçlar gün ışığında daha güvenli, karanlıkta ise sorun oluşturuyor! - TeknolojiOtonom araçlar tehlike saçıyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...