Huawei HarmonyOS NEXT duyuruldu: Bağımsız işletim sistemi ile tüm cihazlarınız bir arada!

Huawei'nin yıllık geliştirici konferansı (HDC 2024), şirketin bugüne kadarki en büyük duyurusuna sahne oldu. Şirketin kendi geliştirdiği işletim sistemi HarmonyOS NEXT, resmi olarak tanıtıldı.

Çin'de Hongmeng olarak adlandırılan yeni işletim sistemi HarmonyOS, yıllardır süren geliştirmenin ardından resmi olarak tanıtıldı. Çin yapımı işletim sistemi, tamamen bağımsız bir mimari lehine Linux çekirdeğini ve Android Open Source Project (AOSP) kod tabanını tamamen terk ediyor. Bu mimari Huawei'nin Hongmeng çekirdeği ve sistemi üzerine inşa edilmiş.

İşletim sistemi sıfırdan oluşturulduğu için Huawei, yeni sistem mimarisinin genel makine performansında %30 iyileştirme ve güç tüketiminde %20 azalma sağladığını iddia ediyor.

Şu anda beta test aşamasında olan HarmonyOS NEXT, şu anda beta kullanıcısı arıyor. Hataların ve kritik problemlerin tespit edileceği yeni sürümde telefonun hasar alma olasılığı fazla olduğu için kullanıcıların ilk başta beta sürümünü indirmesi önerilmiyor.

HUAWEİ CİHAZLARI İÇİN TEK SİSTEM

HarmonyOS NEXT'in temel özelliklerinden biri, farklı cihazlar arasındaki işletim sistemi farklılıklarını gidermek olarak lanse edildi. Huawei'ye göre geliştiricilerin, Huawei ekosistemi içinde çeşitli ekran boyutlarında tutarlı bir kullanıcı deneyimi sağlamak için yalnızca bir uygulama sürümü oluşturmaları gerekiyor.

Bu konferansta Taobao, Yiche ve Bilibili gibi popüler uygulamaların farklı cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışmasıyla gösterildi.

Ayrıca, HarmonyOS NEXT benzersiz bir “Uygulama Devamlılığı” işlevine sahip. Tabletinizde bir video görüşmesi başlatıp tek bir tıklamayla telefonunuza sorunsuz bir şekilde aktarılabiliyor. Gizmochina'nın haberine göre, sistem ayrıca cihazlar arasında vakit kaybetmeden veri paylaşımına izin veriyor. Örneğin, bir belge üzerinde çalışırken telefonunuzdan tabletinize kolayca bir resim kesip yapıştırabilirsiniz.

HARMONYOS NEXT'İ HANGİ CİHAZLAR ALACAK?

Geliştirici (dev) beta testi

Huawei Mate 60 serisi

Huawei Mate X5 serisi

Huawei MatePad Pro 13.2 tablet

Ağustos 2024 (beta)

Huawei Mate 60 serisi

Huawei Mate X5 serisi

Huawei Pura 70 serisi

Huawei Pocket 2 serisi

Huawei FreeBuds Pro 3

Huawei MatePad Pro 13.2

Huawei MatePad Pro 11 2024

2024 4. çeyrek (resmî sürüm)

Huawei Mate 60 serisi

Huawei Mate X5 serisi

Huawei Pura 70 serisi

Huawei Pocket 2 serisi

Huawei FreeBuds Pro 3

Huawei MatePad Pro 13.2

Huawei MatePad Pro 11 2024

2024 4. çeyrek (beta)