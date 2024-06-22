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Elon Musk'ın yapay zeka girişimi xAI'ın üreticileri belli oldu! Nvidia destekli...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Elon Musk&#039;ın yapay zeka girişimi xAI&#039;ın üreticileri belli oldu! Nvidia destekli...

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Elon Musk'un yapay zeka girişimi xAI için Nvidia tarafından desteklenen devasa bir yapay zeka süper bilgisayarı inşa ediliyor. Dell Technologies ve Supermicro bu süper bilgisayarı inşa etmekle görevlendirilen bilgisayar üreticileri olarak onaylandı.

Elon Musk'ın yeni girişimi xAI'ın yapay zeka destekli sohbet robotu Grok'u güçlendirmek için Dell ve Nvidia yeni bir fabrika kuruyor. 

Dell CEO'su Michael Dell, X paylaşımında "Grok'u xAI için güçlendirmek üzere Nvidia ile birlikte bir Dell Yapay Zeka fabrikası inşa ediyoruz" dedi. Paylaşımda palet üzerindeki plastik örtülü sunucu raflarını gösteren bir resim de yer alıyor. 

Anlaşılan Dell tüm sistemi tek başına inşa etmeyecek. Musk, başka bir paylaşımında "Doğrusu Dell, xAI'ın inşa ettiği süper bilgisayara giden rafların yarısını monte ediyor" dedi.

Musk, ayrı bir paylaşımda üretici sembolü SMC'ye atıfta bulunarak, kümenin diğer yarısının yapay zeka eğitimi ve çıkarımı için kullanılan GPU hızlandırılmış sunucuların önde gelen üreticilerinden biri olan Supermicro tarafından inşa edileceğini açıkladı.

Elon Musk'ın yapay zeka girişimi xAI'ın üreticileri belli oldu! Nvidia destekli... - 1. Resim

YENİ SIVI SOĞUTMALI EKRAN KARTLARI YOLDA

Bu ayın başlarında Tesla patronu, xAI'ın muhtemelen Kuzey Dakota'da yer alacak olan 100,000 sıvı soğutmalı Nvidia H100 GPU'sunu online getirmeye sadece birkaç ay uzaklıkta olduğunu duyurdu. Tahminlere göre Dell ve Supermicro büyük ihtimalle bu sistemleri tedarik ediyor.

Ancak Musk'ın Nvidia'nın yeni nesil GPU'su olan Blackwell'i gördükten sonra özellikle H100'ün verimliliğinden pek memnun olmadığı da açık. TheRegister'ın haberine göre, Musk daha önce "Teknoloji geliştirme hızını göz önünde bulundurursak, H100'lere bir gigavat güç harcamaya değmez" demişti.

Bunun yerine zeki milyarder, "bir sonraki adımın" muhtemelen Nvidia'nın 800Gb/sn ConnectX-8 NIC'leriyle bağlanan 300,000 civarında Nv B200'den oluşan bir küme olması gerektiğini savundu. Bu küme gelecek yaz gibi erken bir zamanda kullanılabilir.

Böyle bir küme ucuz olmayacak, ancak xAI'ın geçen ay B Serisi fon turunda 6 milyar dolar toplaması, bu hızlandırıcıların önemli bir bölümünün maliyetini karşılaması açısından faydalı olabilir.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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