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Haberler > Teknoloji > Apple'a bir kötü haber daha! Yeni yapay zeka özellikleri, Avrupa'da kullanılamayabilir...

Apple'a bir kötü haber daha! Yeni yapay zeka özellikleri, Avrupa'da kullanılamayabilir...

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Apple&#039;a bir kötü haber daha! Yeni yapay zeka özellikleri, Avrupa&#039;da kullanılamayabilir...

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Apple, geçtiğimiz haftalarda yeni yapay zeka özelliklerini Apple Intelligence çatısı altında tanıttı. Ancak Avrupa Birliği (AB) mevzuatlarındaki belirsizlikler nedeniyle kullanıma sunamayabilir.

Şirket yaptığı açıklamada, Dijital Piyasalar Yasası'nın (DMA) getirdiği belirsizlikler nedeniyle; iPhone yansıtma, SharePlay ekran paylaşımı iyileştirmeleri ve Apple Intelligence olmak üzere tanıtılan yeni özelliklerden üçünün bu yıl AB kullanıcılarına sunulabileceğine inanılmadığı bildirildi.

Açıklamada, DMA'nın bazı gerekliliklerinin kullanıcı gizliliği ve veri güvenliğini riske atacak şekilde Apple ürünlerinin bütünlüğünü tehlikeye düşürebileceğinden endişe duyulduğu aktarıldı.

Apple'a bir kötü haber daha! Yeni yapay zeka özellikleri, Avrupa'da kullanılamayabilir... - 1. Resim

ÇÖZÜM BULUNACAK

Ayrıca Apple'ın açıklamasında, bu özellikleri AB müşterilerine güvenliklerinden ödün vermeden sunmalarını sağlayacak bir çözüm bulmak amacıyla Avrupa Komisyonu ile işbirliği yapmaya kararlı olunduğu ifade edildi.

ABD'li teknoloji şirketi Apple, bu ay uzun zamandır beklenen yapay zeka teknolojisi "Apple Intelligence"ın yanı sıra yeni güncellemeleri ile yapay zeka alanındaki yeniliklerini tanıtmıştı.

AB'de DMA ile özellikle büyük dijital platformların pazar gücünü sınırlamak için yeni kurallar uygulamaya konmuştu.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
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