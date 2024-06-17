Siber korsanların yıllardır kullandığı Ortadaki Adam Saldırısı (MITM) nedir, nasıl korunulabilir?

Teknoloji çağının en değerli hazinesi şu anda bilgi. Kullanıcıların interneti kullanırken arkasında bıraktığı ve firmaların peşine düştüğü veriler şu anda altın değerinde. Hackerlar şu anda insanların verilerini çalmak için yarış içerisindeler ve en çok tercih edilen yöntemlerden birisi Ortadaki Adam Saldırısı (MITM) yöntemi.

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YASİN GÖRKEM ERDURAN'IN HABERİ—Ortadaki adam saldırısı, aynı ağa bağlı olan bilgisayar, telefon veya tabletin saldırganlar tarafından internete bağlanmasını engelleyen sisteme verilen bir isim. Siber korsanlar, cihazın ağ bağlantısı ile arasına girerek gerçekleşen bütün trafiği kontrol edebilir, bilgileri toplayabilir ve değiştirebilme iznine sahip.

İnternete bağlanan cihazın sahibi hiçbir şey olmamış gibi bankacılık işlemlerini gerçekleştirirken korsanlar bütün banka bilgileri ve kimlik bilgileri dahil olmak üzere kaydedebileceği için bu bilgileri internet ortamında satışa sunabiliyor.

İNTERNET ÜZERİNDEN YAPACAĞINIZ KONUŞMALAR DİNLENİYOR

İnternet ile telefon, tablet veya bilgisayar yapacağınız herhangi bir işlem ortadaki adam saldırısı yöntemi ile ele geçirilebilir. Kafe, restorant ve halka açık yerlerde Wi-Fi ile bağlanmak istediğinizde bir sürü şifresiz internet görmeniz bu yüzden. Korsanlar bedava internet dağıtarak aslında sizin bilgilerinizi çalmak istiyor.

Ortadaki adam saldırısı ile oluşturulan şifresiz ağa bağlandığınızı anlamak oldukça zordur. Saldırganlar, bir web sitesine bağlanmak istediğinizde internetin şifreli "HTTPS" ağ koruyucusunu kopyalıyor ve yapacağı saldırıyı başarıyla gerçekleştiriyor.

Güvenlik önemleri, ağ güvenliğine karşı oldukça savunmasız bir yöntemdir. Her akıllı cihazın internete bağlanmak için bir kimliği bulunuyor ve bu kimliğe IP adresi denir. IP adresine sahip bilgisayar, internete bağlanırken HTTPS sertifikasıyla web sitelerine giriyor.

Kullanıcılar, saldırganların internetine bağlı olduğu için protokolü değiştiriyor ve sizin bütün verilerinizi ele geçiriyor.

ORTADAKİ ADAM SALDIRISI'NDAN NASIL KORUNULUR?

Herkese açık ortamlarda sıklıkla karşılaşılan şifresiz internetler, teknoloji çağının vazgeçilmez bir parçası. Özellikle kafeler, restoranlar, oteller, havaalanları ve alışveriş merkezleri gibi mekanlar, müşterilerine ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunarak daha fazla memnuniyet oluşturmak isterken aslında tehlike saçıyorlar.

Kafelerde bulunan internet bağlantıları, özellikle bağımsız çalışanlar, öğrenciler ve iş insanları tarafından yoğun olarak tercih ediliyor. Bu tür mekanlarda bulunan internet bağlantıları, saldırganların ortadaki adam saldırısını kullanması için oldukça elverişli ortamlar arasında yer alıyor.

Bilinmeyen ağlara bağlanmamak aslında en basit önlemler arasında yer alıyor. Cihazınızı kafelerde ve herkese açık alanlarda mobil veri kullanılması en önemli maddelerden birisi.

Telefonunuzu şifre ile koruyun.

Konum paylaşımını kapatın.

İhtiyaç olmadığı durumlarda Bluetooth bağlantısını kapatın.

Numaranızı gizli tutmak için üçüncü parti uygulamaları kullanın.

Telefonda ve bilgisayarda DNS ayarlarını yapın.

Herkese açık ortamlarda sunulan şifresiz internet bağlantıları, günlük yaşamı kolaylaştıran ve sosyalleşmeyi teşvik eden önemli bir hizmettir. Ancak, bu hizmeti kullanırken güvenlik önlemlerini almak da bir o kadar önemlidir.