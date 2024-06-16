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Şarj bitti sorunu tarih oluyor! Telefonunuzda hemen bu ayarı yapın

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şarj bitti sorunu tarih oluyor! Telefonunuzda hemen bu ayarı yapın

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hayatımızın bir parçası haline gelen akıllı telefonların en büyük problemi şarjlarının çok hızlı bitmesi. 5G teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte telefonlarda bulunan bataryaların ömürleri çok hızlı azalıyor. Telefonda yapılabilen ayarlar sayesinde şarj daha yavaş bitiyor.

5G yaygınlaştıkça, akıllı telefonlarımızda pil ömrünü korumak daha da önemli hale geldi. Android ve iPhone kullanıcıları için telefonun pil ömrünü uzatmanın ve şarjım bitti endişesini azaltmanın 5 kolay yolunu hazırladık:

1. 5G Ayarlarınızı Optimize Edin:

  • Ayarlar > Hücresel > Hücresel Veri Seçenekleri > Ses ve Veri'ye gidin.
  • 5G Otomatik: Pil tasarrufu için ideal olan, gerektiğinde LTE'ye geçiş yapan Akıllı Veri modunu seçin.
  • 5G Açık: Daha hızlı veri hızı için 5G'yi tercih edin, ancak piliniz daha hızlı bitebilir.
  • LTE: Pil ömrünü en üst düzeye çıkarmak için 5G'yi kapatın.

Şarj bitti sorunu tarih oluyor! Telefonunuzda hemen bu ayarı yapın - 1. Resim

2. Gelişmiş Veri Kullanımını Kontrol Edin:

  • Ayarlar > Hücresel > Hücresel Veri Seçenekleri > Veri Modu'na gidin.
  • Gelişmiş Veri Kullanımı: FaceTime aramaları ve Apple içerikleri için veri iyileştirmelerini etkinleştirir (pil ömrünü kısaltabilir).

Şarj bitti sorunu tarih oluyor! Telefonunuzda hemen bu ayarı yapın - 2. Resim

3. Wi-Fi'yi Tercih Edin:

  • Sınırsız veri planınız varsa ve 5G yerine Wi-Fi kullanmayı tercih edebilirsiniz. Bu, pil ömrünü uzatır ve veri kullanımını azaltır.

Şarj bitti sorunu tarih oluyor! Telefonunuzda hemen bu ayarı yapın - 3. Resim

4. Pil Sağlığınızı Takip Edin:

  • Ayarlar > Pil > Pil Sağlığı'na gidin.
  • Pilinizin durumu ve pil ömrünü uzatmak için ipuçları hakkında bilgi edinin.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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