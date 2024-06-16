Şarj bitti sorunu tarih oluyor! Telefonunuzda hemen bu ayarı yapın

Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran / Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Haziran 2024 13:15 - Güncelleme: 16 Haziran 2024 13:17 - Güncelleme:

Teknoloji Haberleri / Türkiye Gazetesi

Hayatımızın bir parçası haline gelen akıllı telefonların en büyük problemi şarjlarının çok hızlı bitmesi. 5G teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte telefonlarda bulunan bataryaların ömürleri çok hızlı azalıyor. Telefonda yapılabilen ayarlar sayesinde şarj daha yavaş bitiyor.