Beklenen oldu! Huawei, ilk kez Apple'ı geçti!

Huawei'nin tüm engellere rağmen geliştirdiği HarmonyOS işletim sistemi, yıllar sonra iOS kullanım oranını geçti.

Huawei, HarmonyOS işletim sistemine yaptığı yatırımların meyvesini veriyor. Son yıllarda HarmonyOS'e gelen yenilikler ile dikkat çeken Huawei, Çin'de büyük bir başarı elde etti. Son veriler, HarmonyOS'in ilk kez iOS'u geride bırakarak Çin'deki en popüler ikinci mobil işletim sistemi olduğunu gösteriyor.

HarmonyOS, ilk olarak 2019 yılında Huawei tarafından tanıtılmıştı. Google'ın Huawei'yi Android işletim sisteminden men etmesi sonrasında HarmonyOS, Huawei için önemli bir çıkış noktası haline gelmişti.

HUAWEİ NASIL APPLE'I GEÇTİ?

South China Morning Post'un haberine göre, HarmonyOS 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 8 olan pazar payını 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 17'ye yükseltti. Bu artış, Huawei'nin HarmonyOS'e olan yatırımlarının ve pazarlama faaliyetlerinin bir sonucu olarak görülüyor.

Aynı dönemde iOS'un pazar payında ise düşüş yaşandı. iOS'un pazar payı %20'den %16'ya geriledi. Bu düşüş, iPhone 15 serisinin satışlarının beklenen düzeyde olmadığı anlamına geliyor. HarmonyOS'in başarısı sadece Çin ile sınırlı değil. Küresel pazarda da HarmonyOS'in kullanıcı sayısı artıyor. HarmonyOS, bir önceki yıla göre kullanıcı sayısını iki katına çıkararak %2'den %4'e yükseldi.

HUAWEİ'NİN İŞLETİM SİSTEMİ ALINIR MI?

Analistler, Huawei'nin HarmonyOS'in ivmesini daha da geliştireceğini tahmin ediyor. Huawei, Mate 60 ve Pura 70 serisi gibi yeni cihazlar ile HarmonyOS'in popülerliğini artırmayı hedefliyor.

Huawei, HarmonyOS'i sadece mobil cihazlarda değil, dizüstü bilgisayarlarda da kullanmayı planlıyor. Bu sayede HarmonyOS'in kullanım alanı daha da genişleyecek ve Huawei'nin işletim sistemi pazarındaki gücü artacak.