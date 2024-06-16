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Samsung Galaxy Z Fold 6 ilk kez kanlı canlı görüntülendi! İşte tasarımı...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Samsung Galaxy Z Fold 6 ilk kez kanlı canlı görüntülendi! İşte tasarımı...

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Samsung, katlanabilir telefon telefon piyasasında oldukça iddiali. Şirketin yeni telefonu Galaxy Fold 6 ilk kez canlı görüntülendi.

Samsung, 10 Temmuz'daki Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni katlanabilir telefonu Z Fold 6'yı tanıtmaya hazırlanıyor. Bu heyecanlı lansmandan önce, Z Fold 6'nın tasarımını ve özelliklerini gösteren yeni sızıntılar ortaya çıktı.

Sızdırılan görüntüler, Z Fold 6'nın selefinden daha kompakt bir tasarıma sahip olacağını doğruluyor. Telefon, daha keskin köşelere ve daha geniş hatlara sahip olacak, bu da Galaxy S24 Ultra'yı andırıyor. Samsung ayrıca menteşeyi daha az görünür hale getirerek panel ile menteşe arasındaki boşluğu azaltmış.

Samsung Galaxy Z Fold 6 ilk kez kanlı canlı görüntülendi! İşte tasarımı... - 1. Resim

Sızdırılan görüntüler Z Fold 6'nın arka kamerasının da yeniden tasarlandığını gösteriyor. Kamera sensörleri artık kamera adasının dışına çıkmak yerine düz bir şekilde duruyor. Cihazın sağ tarafında bir ses düğmesi ve ardından bir parmak izi tarayıcısı da bulunuyor.

Samsung Galaxy Z Fold 6 ilk kez kanlı canlı görüntülendi! İşte tasarımı... - 2. Resim

Beklenen Özellikler:

  • Dış Ekran: 6.2 inç
  • İç Ekran: 7.6 inç
  • İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
  • RAM: 12 GB
  • Depolama: 1 TB
  • Kamera: 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı kamera, 10MP telefoto kamera (3x optik zoom)
  • Pil: 4.000 mAh (önceki modele göre değişiklik yok)
  • Diğer: Daha ince ve daha hafif, daha kısa ve daha geniş ekranlar, titanyum çerçeve (Galaxy S24 Ultra'ya benzer)

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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