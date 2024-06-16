Samsung Galaxy Z Fold 6 ilk kez kanlı canlı görüntülendi! İşte tasarımı...

Samsung, katlanabilir telefon telefon piyasasında oldukça iddiali. Şirketin yeni telefonu Galaxy Fold 6 ilk kez canlı görüntülendi.

Samsung, 10 Temmuz'daki Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni katlanabilir telefonu Z Fold 6'yı tanıtmaya hazırlanıyor. Bu heyecanlı lansmandan önce, Z Fold 6'nın tasarımını ve özelliklerini gösteren yeni sızıntılar ortaya çıktı.

Sızdırılan görüntüler, Z Fold 6'nın selefinden daha kompakt bir tasarıma sahip olacağını doğruluyor. Telefon, daha keskin köşelere ve daha geniş hatlara sahip olacak, bu da Galaxy S24 Ultra'yı andırıyor. Samsung ayrıca menteşeyi daha az görünür hale getirerek panel ile menteşe arasındaki boşluğu azaltmış.

Sızdırılan görüntüler Z Fold 6'nın arka kamerasının da yeniden tasarlandığını gösteriyor. Kamera sensörleri artık kamera adasının dışına çıkmak yerine düz bir şekilde duruyor. Cihazın sağ tarafında bir ses düğmesi ve ardından bir parmak izi tarayıcısı da bulunuyor.

Beklenen Özellikler: