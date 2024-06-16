Microsoft, İspanya'ya dev veri merkezi yatırımı yapıyor: 7,16 milyar dolar!

Teknoloji devi Microsoft, veri merkezi yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak İspanya'nın kuzeydoğu bölgesi Aragon'da yeni bir veri merkezi kurmak için 7,16 milyar dolarlık devasa bir yatırım yapmayı planlıyor.

Microsoft'un bu yatırımı, Avrupa'da önemli bir bulut bilişim merkezi haline gelen İspanya'daki varlığını sağlamlaştırmayı amaçlıyor. Şirket, 10 yıl içinde Aragon'da 7,16 milyar dolar veya 6,69 milyar avro yatırım yapacak. Bu hamle, Microsoft'un geçtiğimiz aylarda Madrid'deki veri merkezlerine 2,1 milyar avroluk yatırım yapacağını duyurmasının ardından geliyor.

Linklaters'in haberine göre, Microsoft, bu yatırımla bulut ve veri merkezi alanındaki ana rakibi Amazon'un da gerisinde kalmıyor. Amazon, geçtiğimiz ay Aragon'da veri merkezi kurmak için önümüzdeki 10 yıl içinde 15,7 milyar avro yatırım yapacağını açıklamıştı. Bu yatırımlar sonucunda İspanya, Avrupa'nın en önemli bulut bilişim merkezlerinden biri haline gelmesi bekleniyor.

Microsoft'un İspanya yatırımı, küresel çapta veri merkezi yatırımlarındaki artan trendin bir parçasını oluşturuyor. 2024'ün ilk beş ayında küresel olarak veri merkezlerine 22 milyar dolar yatırım yapıldı. 2023 yılında ise veri merkezlerine 36 milyar dolarlık önemli bir yatırım gerçekleşti

1 TRİLYON DOLARLIK YATIRIM HACMİ

Yeni ve devam eden veri merkezi projelerine yapılan harcamalar 2023 yılında 250 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu yıl yatırımların daha da artması ve gelecek yıl da devam etmesi bekleniyor. Yapay zeka altyapısına yönelik talebe ayak uydurabilmek için veri merkezi yatırımlarının yakın vadede 1 trilyon doları aşabileceği tahmin ediliyor. Fierce Network'ün verilerine göre bu 2027 gibi kısa bir sürede gerçekleşebilir.

ELEKTRİK ALTYAPISI BÜYÜK PROBLEM

Veri merkezlerinin yüksek enerji ihtiyacı da göz ardı edilemez bir konu. Kapasite talebi arttıkça, sektörün elektrik ihtiyacı da artıyor. Sadece ABD'de veri merkezlerinin 2030 yılına kadar 35 gigawatt (GW) tüketeceği tahmin ediliyor. Bu, 2023 yılındaki toplam tüketimin neredeyse iki katına eşit.

Microsoft'un İspanya'ya yaptığı bu dev yatırım, şirketin Avrupa'daki bulut bilişim pazarındaki liderliğini pekiştirmeyi ve yapay zeka gibi gelişmekte olan teknolojilere olan talebi karşılamayı amaçlıyor. Ancak veri merkezlerinin yüksek enerji tüketimi de göz önünde bulundurulması gereken önemli bir konu.