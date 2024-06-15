1977'de uzaya fırlatılan Voyager 1 uzay aracı bilimsel faaliyetlerine geri döndü!

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 1977'de uzaya fırlatılan Voyager 1 uzay aracının, 6 aylık iletişim sorununun ardından bilimsel faaliyetlerine geri döndüğünü duyurdu.

NASA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dünya'ya 24,1 milyar kilometre uzaklıkta bulunan Voyager 1'den nisanda yeniden anlaşılır sinyaller gelmeye başladı ve mayısta bilimsel veri toplama görevine yönlendirildi.

Böylelikle NASA tarafından 1977'de fırlatılan uzay aracı, 6 aylık kesintinin ardından tam olarak veri toplama faaliyetlerine yeniden başlamış oldu.

Voyager 1'deki teknik arızaların uzay aracının uçuş veri alt sistemindeki çipten kaynaklandığı belirtildi. Uzay aracı, normal operasyonlarına geri dönmüş olsa da arızaların hala tam giderilemediği bildirildi.

NASA'nın açıklamasında, "Uzay aracının arızasını gidermek için görev personelinin daha küçük görevleri tamamlamanın yanı sıra Voyager 1'in üç bilgisayarındaki zamanlama yazılımını yeniden senkronize etmesi ve uzay aracının plazma dalgası enstrümanı için kayıt cihazının bakımını yapması gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

İLETİŞİM ARIZASI MEYDANA GELDİ

NASA, 16 Mart’ta yaptığı açıklamada, Kasım 2023’ten beri Dünya’ya anlaşılamayan sinyaller ileten Voyager 1’in 1 Mart’ta yollanan komuta anlaşılır karşılık verdiğini duyurmuştu.

Açıklamada, "Sorunun kaynağının bilim ve mühendislik verilerini Dünya’ya gönderene kadar depolayan uçuş veri alt sistemindeki 3 bilgisayardan birinde olduğu tahmin ediliyor." ifadesi kullanılmıştı.

Güneş sisteminin etki alanı dışında araştırma yapmak amacıyla 1977'de uzaya gönderilen Voyager 1, Dünya'ya 24,1 milyar kilometre uzaklıkta bulunuyor. Voyager 1 ile Dünya arasında sinyalin tek yönlü seyahati 22 saati aşabiliyor. Bu nedenle NASA ile araç arasında mesajın gelip gitmesi iki günü bulabiliyor.

NASA, yanlış komut gönderip bağlantıyı kaybettiği Voyager 2 uzay aracından da sinyal almaya çalışıyor.