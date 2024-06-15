Apple, milyonları hayal kırıklığına uğrattı! iOS 18 için 1000 dolarlık iPhone 15 Pro satın almak zorundasınız...

Apple yıllardır yeni özelliklerini en yeni telefonuna getirip eski telefon kullanıcılarını teknolojiden mahrum bırakmaya alışmış bir şirket ve kullanıcılar şirketin yeni yapay zeka özelliklerini eski telefonlara da getireceğini düşünüyordu.

Apple'ın son zamanlardaki en tartışmalı hamlelerinden biri olan yeni iOS 18 ile gelecek olan yapay zeka özellikleri, iPhone 15 Pro ve yeni gelecek olan telefonlara özel olacak.

Şirketin Apple Intelligence çatısı altında gelecek olan yeni yapay zeka özellikerli şu anda sadece iki adet iPhone tarafından çalıştırılabiliyor. Gelecek sene satışa çıkacak olan iPhone 16 serisi satışa çıktığında toplam altı adet telefonda olacak.

Apple'ın yapay zeka politikası şu anda mevcut amiral gemisi telefonları olan 800 dolarlık iPhone 15 ve 900 dolarlık iPhone 15 Plus'u önemsiz bırakıyor.

IPHONE 14 VE 13 KULLANANLAR UNUTULDU

Günümüz standartlarında bile bir çok telefondan daha güçlü olan iPhone 14 ve 13 serisi Apple Intelligence'dan faydalanamıyor. Apple'ın yapay zekayı en yeni Pro iPhone'lara özel olarak getirme kararı eski kullanıcıları 15 Pro ve 15 Pro Max telefonlarına geçirebilir fakat yeni telefon alacak gücü olmayan kullanıcıları bir hayli sinirlendiriyor.

Apple'ın her zaman istediği şey tam olarak buydu ve her telefon üreticisi satışları artırmak ister. Ancak kullanıcılar satışları artırmanın yönteminin bu olmadığını düşünüyorlar.