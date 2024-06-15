Euro 2024'ün kazananını yapay zeka tahmin etti! Kazanan hangi takım?

Avrupa Futbol Şampiyonası 2024 geçtiğimiz gün başladı ve sporseverler ekran başına kilitlendi. En büyük futbol turnuvalarından biri olan Euro 2024 yapay zeka simülasyonuna sokuldu.

Futbol konusunda geliştirilmiş Robotinho isimli yapay zeka modeli, 5 kategoride şampiyonayı kazanabilecek olan adayları belirledi.

Robotinho, 2018'de Dünya Kupasını kazanan Fransa'yı Euro 2024'ün kazananı olarak belirledi. Kylian Mbappé, Antoine Griezmann gibi ünlü futbolculara sahip olan Fransa, yetenek ve derinlilik kategorisinde dikkat çekiyor.

ROBİTİNHO'NUN FRANSA ANALİZİ

Yetenekli ve derin bir kadroya sahip olan Fransa, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann ve N'Golo Kanté gibi kilit oyuncular ile dünya çapında beceri ve deneyim sunarken Dayot Upamecano ve Aurélien Tchouaméni gibi yükselen yıldızlar taze enerji katıyor.

Fransa'nın yakın geçmişinde 2018 FIFA Dünya Kupası'nı kazanması ve Euro 2016 finaline ulaşması, büyük turnuvalarda performans gösterme yeteneklerini ortaya koyuyor. Euro 2020'deki gerilemeye rağmen, genel tutarlılıkları güçlü olmaya devam ediyor.

Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, farklı rakiplere etkili bir şekilde karşı koyarak taktiksel esneklik sergiledi. Takımın uyum yeteneği, bir turnuvanın zorluklarını aşmak için çok önemli. Varane olmasa bile Fransa'nın savunması Upamecano ve Jules Koundé gibi oyuncularla sağlamlığını koruyor.

Tecrübeli veteranlar ve dinamik genç oyuncuların karışımı Fransa'nın yüksek baskı durumlarıyla başa çıkabilmesini ve farklı maç senaryolarına uyum sağlayabilmesini sağlıyor.

Bu faktörler Fransa'yı Euro 2024 için zorlu bir favori haline getiriyor.

TÜRKİYE GRUPTA KAÇINCI OLACAK?

Euro 2024'e katılan Türkiye'nin de grubunu değerlendiren Robotinho, Türkiye'nin 2. sırada bir sonraki aşamaya geçeceğini açıkladı.

Robotinho'nun analizi şu şekilde:

"Cristiano Ronaldo ve Bruno Fernandes gibi dengeli bir kadroya sahip olan Portekiz'in tüm maçlarını kazanması bekleniyor. Hakan Çalhanoğlu gibi oyuncularla potansiyel gösteren Türkiye'nin iyi bir performans göstererek Gürcistan karşısında önemli puanlar alması ve Çekya ile berabere kalması bekleniyor. Rekabetçi ama istikrarsız Çekya'nın Gürcistan karşısında galibiyet alması, Portekiz ve Türkiye karşısında ise zorlanması muhtemel. Gürcistan, bazı gelişmelere rağmen zorlu bir rekabetle karşı karşıya ve puan alma olasılığı daha düşük."