Halil Umut Meler EURO 2024 sahnesine çıkıyor! Düdük çalacağı maç belli oldu

UEFA'nın açıklamasına göre; Meler, 17 Haziran Pazartesi günü TSİ 19.00'da E Grubu'nda Belçika ile Slovakya arasında oynanacak maçta düdük çalacak.

Mücadelede Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Hollanda Futbol Federasyonundan Serdar Gözübüyük olacak.

Karşılaşmada Alman Bastian Dankert VAR, Alper Ulusoy ve Alman Marco Fritz ise AVAR görevini üstlenecek.