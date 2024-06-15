Halil Umut Meler EURO 2024 sahnesine çıkıyor! Düdük çalacağı maç belli oldu
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Belçika ile Slovakya maçında düdük çalacak.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) görev alacak isimler arasındaki tek Türk hakem Halil Umut Meler'in düdük çalacağı karşılaşma belli oldu.
UEFA'nın açıklamasına göre; Meler, 17 Haziran Pazartesi günü TSİ 19.00'da E Grubu'nda Belçika ile Slovakya arasında oynanacak maçta düdük çalacak.
Mücadelede Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Hollanda Futbol Federasyonundan Serdar Gözübüyük olacak.
Karşılaşmada Alman Bastian Dankert VAR, Alper Ulusoy ve Alman Marco Fritz ise AVAR görevini üstlenecek.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı