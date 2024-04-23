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UEFA, Halil Umut Meler hakkındaki son kararını verdi! EURO 2024'te düdük çalacak

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UEFA, Halil Umut Meler hakkındaki son kararını verdi! EURO 2024&#039;te düdük çalacak

Spor Haberleri

Son dönemde Türk futbolunun en çok tartışılan isimlerinden biri olan hakem Halil Umut Meler hakkında UEFA son kararını verdi. Meler, 10 Haziran-14 Temmuz arasında Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'nda görev yapacak.

Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca tarafından yumruklu saldırıya uğraması, 17 Mart tarihinde Trabzonspor-Fenerbahçe arasında oynanan olaylı derbiyi tatil etmemesi gibi pek çok konuda, Türk futbolunun son dönemde en çok tartıştığı isimlerden biri olan hakem Halil Umut Meler, UEFA'nın EURO 2024'te görev alacak hakemler listesinde kendisine yer buldu.

51 maçta görev alacak 18 hakem arasında yer alan Meler, Süper Lig'de 167 maça çıkarken uluslararası arenada 34 müsabaka yönetti.

İşte UEFA'nın, EURO 2024'te görevlendirdiği hakemler listesi;

Artur Soares Dias (Portekiz)
Jesus Gil Manzano (İspanya)
Marco Guida (İtalya)
Istvan Kovacs (Romanya)
Ivan Kruzliak (Slovakya)
François Letexier (Fransa)
Danny Makkelie (Hollanda)
Szymon Marciniak (Polonya)
Halil Umut Meler (Türkiye)
Glenn Nyberg (İsveç)
Michael Oliver (İngiltere)
Daniele Orsato (İtalya)
Sandro Scharer (İsviçre)
Daniel Siebert (Almanya)
Anthony Taylor (İngiltere)
Clement Turpin (Fransa)
Slavko Vincic (Slovenya)
Felix Zwayer (Almanya)

Düzenleyen:  - Spor
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