UEFA, Halil Umut Meler hakkındaki son kararını verdi! EURO 2024'te düdük çalacak

Düzenleyen: Songül Soysal 23 Nisan 2024 12:20 - Güncelleme: 23 Nisan 2024 12:25 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Son dönemde Türk futbolunun en çok tartışılan isimlerinden biri olan hakem Halil Umut Meler hakkında UEFA son kararını verdi. Meler, 10 Haziran-14 Temmuz arasında Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'nda görev yapacak.