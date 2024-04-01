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Haberler > Spor > Acun Ilıcalı'nın Halil Umut Meler'e öfkesi dinmiyor: "Dava açmak lazım ona" Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi...

Acun Ilıcalı'nın Halil Umut Meler'e öfkesi dinmiyor: "Dava açmak lazım ona" Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi...

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Acun Ilıcalı&#039;nın Halil Umut Meler&#039;e öfkesi dinmiyor: &quot;Dava açmak lazım ona&quot; Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi...

Spor Haberleri

Hull City'nin Başkanı Acun Ilıcalı verdiği röportajda bir kez daha hakem Halil Umut Meler'i hedef aldı. Kendisine yöneltilen Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi sorusu karşısında Ilıcalı "Meler'e dava açılmalı" dedi. İşte Ilıcalı'nın çok konuşulacak o sözleri...

Süper Lig’in 30.haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylar sonrası, sahaya meşale atıldığında maçı iptal etmesi beklenen ancak maça devam eden Halil Umut Meler, en çok eleştirilen isimlerden biri olmuştu.

Daha önce Meler'i eleştiren Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Sabah'ın haberine göre; bir kez daha Meler'i hedef aldı. 

"HALİL UMUT MELER'E DAVA AÇILMALI"

Daha önce "Tek çare yabancı hakem" diyen ve Meler için "Hakemliği bırakmalı" ifadelerini kullanan Acun Ilıcalı bu kez daha ağır ifadeler kullandı.

Acun Ilıcalı'nın Halil Umut Meler'e öfkesi dinmiyor:

Defalarca Trabzon'a gittiğini, çok iyi ağırlandığını söyleyen Ilıcalı sözlerine şöyle devam etti:

"O gün olayları engelleyebilecek tek kişi vardı, o da hakem. Bakacaksın etrafına, seyirci çok sinirli ve her şey olabilecekse tatil et hemen. Samimi olarak söylüyorum Halil Umut Meler'e dava açılması lazım. Herkesin hayatını riske etti orada. Olayı ön göreceksin. Türkiye'de ön göremeyen tek kişi vardı, o da hakem. Maçı seyrederken televizyon başında 'Birazdan seyirci sahaya girebilir' duygusunu yaşamadınız mı? Ben yaşadım... O zaman ne yapacaksın, riske etmeyeceksin. Bu dünyada ilk defa olmadı."

Acun Ilıcalı'nın Halil Umut Meler'e öfkesi dinmiyor:

"TAM BİR FACİA"

Türkiye'deki hakemliği eleştiren Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:

"Türk hakemliğinin biraz oturmaya ihtiyacı var. Biraz uzansın, hatta bence uyusun… Hakemlerin belirli bir dönem uyutulmasından yanayım. Sahada gördüklerim aklımın çok çok ötesinde. İnsan olarak hepsini severim, pırlanta gibi insanlar ama bu başka bir konu. Mesleki açıdan değerlendirmemi istiyorsan ortada tam bir facia var.

SIZAN HAKEM TOPLANTISI HAKKINDA

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya sızan ve çok konuşulan hakem toplantısı görüntüleri için de konuşan Ilıcalı sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Bunu 3-4 aydır söylüyordum da belgesi geldi. Ben hep "Türk hakemliği bitmiştir" dedim. Bir belge gerekiyordu belki de bu belge geldi. Bu konuşmanın olduğu ortam, Türk futbol ligini yönetemez. Kesin görüşüm budur. Trabzonspor-F.Bahçe maçındaki olayların kökeni de bu. Türk futbolunun içine fitne girmiş durumda. Provokasyonu göz ardı etmeyin"

 

 

 

Düzenleyen:  - Spor
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