Acun Ilıcalı'nın Arda Güler sözleri duyanları şoke etti! Bu kez sağ gösterip sol vurdu

İngiltere'de Championship'te mücadele veren Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'dan, genç yıldız adayı Arda Güler hakkında şoke eden sözler. İşte haberin detayları.

İngiltere Championship kulübü Hull City'nin başkanı Acun Ilıcalı, açıklamalarda bulundu. Yeni bir kulüp satın alacağını duyuran Ilıcalı, Türkiye'deki hakem tartışmalarına da değinirken, Arda Güler hakkındaki sözleri gündem damgasını vurdu.

Sporx'in haberine göre; Ilıcalı yeni bir takım daha alıyor. Haberi kendi ağzıyla duyuran Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi Slovenya'yı düşünüyoruz. Yunanistan'da bir vakit geçirdik ama istediğimiz takımı bulamadık. Şimdi ekip olarak, Slovenya Ligi'nin bizim için doğru bir yer olduğunu düşünüyoruz. Bir değişiklik olmazsa, Slovenya'dan yakın zamanda bir takım alabiliriz"

"YABANCI TEKNİK DİREKTÖR, FUTBOLCU GELİYOR HAKEM NEDEN GELMESİN?"

Daha önce Türkiye'deki kaotik futbol ortamının çözümünün yabancı hakem olduğunu söyleyen Ilıcalı bu ifadelerini yineledi. "Niye yabancı teknik direktör geliyor da yabancı futbolcu geliyor da yabancı hakem olmasın ki?" diyen Ilıcalı sözlerine şöyle devam etti:

"Dünyanın her yerinde de olan bir şey. Hakem konusunda da milliyetçi olmamıza gerek yok. İlla Türk olması lazım diye bir durum yok. Adaletin tartışıldığı bir dönemde yabancı hakem getirilseydi bunlar çözülürdü. Gelecekle ilgili düşüncem aynı. Acil bir şekilde Türkiye'ye gelmesi lazım yabancı hakemin"

"FENERBAHÇE LİGDEN ÇEKİLECEK Mİ?"

Trabzonspor maçı sonrasında Fenerbahçe, ligden çekilmenin oylanacağı Olağanüstü Genel Kurul'a gidiyor. Bu konu hakkında konuşan Ilıcalı, konun yine hakemlerle ilgili olduğunu belirtti ve şu sözleri sarf etti:

"'Fenerbahçe'nin ligden çekilme ihtimali üzerine de konuşan Ilıcalı, "Bu çok zor bir durum. Keşke buraya gelmeseydi olaylar. Ben 6 aydır söylüyorum, son 1 aydır da devamlı olarak söylüyorum. Sadece bir konu çözülmüş olsaydı bugün bunlar yaşanmıyordu. O da yabancı hakem konusu. Kafanızda bu ülkenin yaşadığı tüm sıkıntıları değerlendirin, oradan hakemleri çekin ve yerine yabancı hakemleri koyun. Size garanti veriyorum bugün hiçbir iş buraya gelmeyecekti. Konular burada olmayacaktı. Biz bugün Fenerbahçe'nin ligden çekilmesini konuşmayacaktık. Trabzonspor sahası bu duruma düşmeyecekti. O maç çok erken bitecekti, gerilim katlanarak artmayacaktı.

FLAŞ ARDA GÜLER SÖZLERİ!

Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği en büyük yıldız adaylarında biri olan Arda Güler hakkında konuşan Ilıcalı, Real Madrid'in Güler için doğru bir takım olmadığı söyledi. Ilıcalı son olarak şu ifadeleri kullandı:

"Real Madrid'in yıldızı Arda Güler ile ilgili sorulan soruyu da cevaplayan Ilıcalı, "Arda Güler bizim göz bebeğimiz. Kendisiyle arada görüşüyorum. Elimden geldiğince ona tavsiyelerde bulunuyorum. Kapasitesinin ne olduğunu zaten hepimiz biliyorduk. Bunu beş dakikada İspanya da görmüş oldu. Ama şu anda önünde Real Madrid gibi bir engel var. Takımı kalitesi çok iyi. 'Doğru bir takıma m gitti?' diye düşünüyorum. Arda'nın, ara bir takımda 3-4 sene oynaması iyi olurdu. Ama Real Madrid'i de görünce insan ne yapsın? Kapına Real Madrid gelmiş, kapı çalıyor ve kapıyı açıyorsun. 'Hello ben Madrid' diyor. Ne yapacaksın yani? Çocuğu da suçlayamayız"