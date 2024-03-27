Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde yeni kriz! İsmail Kartal'ın sözlerini ihbar sayan TFF soruşturma başlatıyor

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi sonrası sular durulmuyor. Bu kez krizin adı İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal. Tüm gözler PFDK sevklerindeyken, TFF'nin İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'a soruşturma açtığı iddia edildi. İşte haberin detayları.

Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarla ilgili, karşılaşmanın üzerinden 10 gün geçmesine rağmen, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerine dair bir açıklama yok.

Tüm gözler Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği cezalarda. Durum böyle olunca iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

O SÖZLERİ İHBAR SAYILDI

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, oğlu Emre Kartal'ın da saha içindeki olaylar nedeniyle ciddi şekilde yaralandığını açıklamıştı.

İddialara göre İsmail Kartal'ın bu sözleri ihbar sayıldı. TFF, Kartal'ın bu sözlerine de soruşturma başlatmaya hazırlanıyor.

İddialara göre; Kartal'ın oğlunun akredite olmadan sahaya girmesi detayı ihbar olarak nitelendirildi. Maçta görevlendirilen ve soyunma, basın odaları ile stat içi koridorlarından sorumlu TFF gözlemcisinden ek bir rapor daha istediği öne sürüldü.

Bir önceki dönemde TFF yönetiminde bulunan Mustafa Hacıkerimoğlu'nun Trabzonspor adına açıklama yapacağı da gelen haberler arasında.