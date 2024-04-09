UEFA'dan şaşırtan Halil Umut Meler kararı! Dev maçta düdük çalacak

UEFA, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası en çok tartışılan isimlerin başında gelen Halil Umut Meler'i dev maça atadı. Meler, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında Liverpool-Atalanta maçında düdük çalacak.

MKE Ankaragücü-Rizespor maçında, o dönemki Ankaragücü başkanı Faruk Koca tarafından yumruklu saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, görevine geri dönüşü sonrası Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla gündeme gelmişti. Maçı tatil etmeyen Meler, eleştiri oklarının odağındaydı.

UEFA'DAN ŞAŞIRTAN KARAR

Son dönemin en çok tartışılan isimlerinden biri olan Halil Umut Meler'e, flaş bir görev verildi. Meler, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalindeki Liverpool-Atalanta maçında düdük çalacak.

Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Alper Ulusoy VAR, Abdülkadir Bitigen ise AVAR olarak görev yapacak.