Apple ve Meta davadan kurtulamıyor! Sırada Avrupa Birliği var...

Avrupa Birliği, Apple ve Meta'ya ceza kesmeye hazırlanıyor. Avrupa'da yeni yürürlüğe giren DMA kuralları nedeniyle ciddi bir para cezası iki şirkete uygulanabilir.

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Avrupa Birliği (AB), Dijital Piyasalar Yasası (DMA) ile teknoloji devlerinin gücünü sınırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Apple ve Meta'ya büyük yaptırımlar uygulanması bekleniyor.

Financial Times'ın haberine göre, Apple ve Meta hakkında yürütülen DMA soruşturmaları tamamlanma aşamasına geldi. AB Rekabet Komisyonu, her iki şirkete de antitröst suçlamaları yöneltmeye hazırlanıyor.

DÜNYADA BİR İLK

Apple, Avrupa Birliği'nde bir ilki yaşayabilir. App Store'un üçüncü taraf uygulamalar ve geliştiricilerle ilgili kurallarına uymamak nedeniyle DMA kapsamında ilk kez ceza alan firma olma ihtimali var. Komisyon, Apple'ın App Store dışındaki alternatif seçenekleri kısıtladığına ve kullanıcıları bilgilendirmediğine inanıyor. Ayrıca iPhone'lardaki tarayıcı seçimlerini kısıtlama iddiasıyla da ikinci bir soruşturma yürütülüyor.

Meta da Facebook ve Instagram'da sunduğu abonelik modeliyle kullanıcıları reklama maruz bıraktığı gerekçesiyle suçlanacak. Avrupa'daki kullanıcıların reklam görmemesi için abonelik hizmeti sunan Meta'nın "öde veya reklam izle" modeli AB tarafından eleştiriliyor.

Apple ve Meta'nın suçlamaları kabul etmesi halinde, DMA'yı ihlal ettikleri gerekçesiyle dünya çapındaki yıllık cirolarının %10'una kadar para cezası ödemesi gerekecek.

Bu durum, dijital pazarlarda önemli bir dönüm noktası olabilir. AB'nin yaptırımları, Apple ve Meta gibi devlerin pazar gücünü kısıtlamaya ve daha adil bir rekabet ortamı oluşturmaya yardımcı olabilir.