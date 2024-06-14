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WhatsApp, Apple ile yarışa giriyor! FaceTime'dan daha iyi sistem geliştiriliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
WhatsApp, Apple ile yarışa giriyor! FaceTime&#039;dan daha iyi sistem geliştiriliyor

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

WhatsApp'ın yeni geliştirilen üç yeni görüntülü görüşme özelliği, uygulamayı FaceTime ile daha rekabetçi hale getirmeyi amaçlıyor.

2015 yılında WhatsApp'a arama özelliği geldiğinden bu yana grup aramaları, görüntülü aramalar ve birden çok platformda destek sunularak geliştirilmeye devam etti.

Birkaç hafta sonra herkesin kullanımına açılacak yeni özellikler WhatsApp tarafından duyuruldu. 

WhatsApp, Apple ile yarışa giriyor! FaceTime'dan daha iyi sistem geliştiriliyor - 1. Resim

WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİKLERİ NELER?

Yakın zamanda arama güvenilirliğini artıran MLow codec bileşeni kullanıma sunuldu. Yeni özellik sayesinde aramalar daha net olması hedeflendi açıklandı. Görüntü ve ses kalitesinde ciddi bir artış yakalanması hedefleniyor. 

  • Ses ile birlikte ekran paylaşımı: Birlikte videolar izlemek için ideal olan bu özellikle artık ekranınızı paylaştığınızda sesi de paylaşabilirsiniz.
  • Daha fazla katılımcı: Artık tüm cihazlarınızda görüntülü aramalarda 32 kişiye kadar katılımcı ekleyebilirsiniz.
  • Hoparlör vurgulama: Kimin konuştuğunu kolayca görmek için hoparlör otomatik olarak vurgulanır ve ekranda ilk sırada görünür.

Mobil cihazlarda yapılan aramalar, gelişmiş gürültü ve yankı giderme özelliği sayesinde gürültülü ortamlarda arama yapmayı kolaylaştırıyor ve daha hızlı bağlantıya sahip olan kullanıcılarda görüntülü aramalar daha yüksek çözünürlükle gerçekleşiyor. Ağ bağlantınız zayıf veya kullandığınız cihaz eski olsa bile ses genel olarak daha net. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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