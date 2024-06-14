12,000'den fazla kadın Apple'a dava açıyor!

Apple, iOS 18'i ve Apple Intelligence adı verilen yapay zekayı geçtiğimiz günlerde tanıttıktan sonra, şimdi bir toplu dava ile karşı karşıya. Apple'ı Kaliforniya'daki 12,000'den fazla kadın çalışanına, benzer pozisyonlardaki erkek meslektaşlarına kıyasla sistematik olarak daha az ödeme yapmakla suçluyor.

San Francisco eyalet mahkemesinde iki uzun süreli Apple çalışanı tarafından açılan davada, mühendislik, pazarlama ve AppleCare bölümlerinde çalışan kadınlara sürekli olarak daha az ödeme yapıldığı iddia ediliyor.

Şikayette, Apple'ın başlangıç maaşlarını önceki maaşlara veya maaş beklentilerine göre belirlediği ve bunun da kadınların daha düşük ücret almasına yol açtığı iddia ediliyor. Davada ayrıca, Apple'ın zam ve ikramiyeler için kullandığı performans değerlendirme sisteminin kadınlara karşı önyargılı olduğu iddia ediliyor.

Merkezi Cupertino California'da bulunan Apple, 2017 yılından bu yana cinsiyete dayalı ücret eşitliğini sağlamak ve sürdürmek için gösterdiği çabalara dikkat çekerek kapsayıcılık ve ücret eşitliğine olan bağlılığını ifade etti. Ancak davacıları temsil eden Eve Cervantez, Apple'ın uygulamalarının mevcut cinsiyete dayalı ücret farklılıklarını daha da kötüleştirdiğini ve kadın çalışanlar için bir dezavantaj oluşturduğunu savundu.

YETENEKLİ DİYEREK FAZLA MAAŞ VERİYORLAR

Outten & Golden, Cohen Milstein Sellers & Toll ve Altshuler Berzon hukuk firmaları tarafından temsil edilen davacılar, Apple'ın önceki maaş geçmişi yerine başvuru sahiplerinin maaş beklentilerine güvenerek ücret eşitsizliklerini sürdürdüğünü vurguluyor. Phone Arena'nın haberine göre, Apple'ın erkek çalışanları "yetenekli" olarak etiketleyerek orantısız bir şekilde daha yüksek ücretle ödüllendirdiğini iddia ediyorlar.

Kaliforniya yasaları, işverenlerin cinsiyet ve ırk temelli ücret farklılıklarını ortadan kaldırmak için iş başvurusunda bulunanlara maaş geçmişlerini sormalarını yasaklıyor. Ancak dava, Apple'ın başvuru sahiplerinin maaş beklentilerine güvenmesinin, ücret eşitsizliklerini sürdürmede benzer bir etkiye sahip olduğunu savunuyor.