İş arayanlara müjde! Linkedin'de yapay zeka ile iş aranabilecek...

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LinkedIn, kullanıcıların iş bulmalarına, özgeçmişlerini uyarlamalarına ve hatta yapay zekalı sohbet robotlarından tavsiye almalarına yardımcı olacak yapay zeka destekli yeni özellikler sunuyor.

İngiltere'de kullanılabilen yeni özellik, premium aboneler tarafından kullanılabiliyor. Yeni kullanıma alınan yapay zeka özelliklerinden birisi, ChatGPT ile aynı mantıkta çalışıyor.

Aradığınız iş hakkında gerekli bilgileri sohbet robotuna girdikten sonra yapay zeka sizin için uygun işleri sıralıyor. Linkedin ürün müdürü Tomer Cohen bir blog yazısında "Detroit'te en az 110.000 dolar maaş veren bir uzaktan pazarlama işi bul" yazdığını ve yapay zekanın işleri sıraladığını açıkladı.

YAPAY ZEKA ÖZGEÇMİŞİNİZİ İNCELEYECEK

Linkedin'in yeni sunacağı yapay zeka ayrıca özgeçmişinizi inceleyebilir ve belirli bir iş ilanı için özgeçmişinizi geliştirmeye yönelik kişiselleştirilmiş öneriler sunabilir.

Linkedin'den Rohan Rajiv bir blog yazısında, özgeçmiş yükleyebileceğinizi, geri bildirim alabileceğinizi ve "yapay zeka ile etkileşimli olarak düzenlemeler yapabileceğinizi" söylüyor. Yapay zeka yardımıyla "sıfırdan" bir ön yazı oluşturmanıza yardımcı olacak bir araç da mevcut.

Bu özellikler, Linkedin'in geçen yılın sonlarında test etmeye başladığı ve Linkedin akışınızdaki gönderileri özetleme özelliğini de içeren, yalnızca premiuma özel yapay zeka destekli diğer özelliklere ekleniyor.